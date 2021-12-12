Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz haftalarda doktorlara yönelik maaş zammı yapılacağını açıklamasının ardından sağlıkçılar gösteri düzenlemiş ve duruma tepki göstermişti.

MADDELER KOMİSYONA GERİ ÇEKİLDİ

Sağlıkçıların tepkisinin ardından TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ihdas edilen doktor ve diş hekimlerine yönelik ek gösterge ve ek maaş getiren maddeler Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'na geri çekildi.

KOMİSYON BUGÜN TOPLANDI

Komisyon bugün toplanarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ihdas edilen, sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. maddelerin torba yasasından çıkarılmasına karar verdi.

SAĞLIK KOMİSYONU'NDA GÖRÜŞÜLECEK

Diğer yandan özlük haklarına ilişkin düzenleme, Sağlık Komisyonu'nda daha geniş çaplı şekilde görüşülecek. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, yeni maddelerin tüm sağlık çalışanlarını kapsayıcı şekilde olmasını memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirdi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Meclis'te görüşülen torba yasaya ek bir madde koyarak pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimler ve diş hekimlerine ise 5 bin lira zam yapıldığı duyuruldu. Düzenlemenin kabul edilmesiyle pek çok sağlık çalışanı sosyal medya hesabından tepki gösterip iş bırakacağını söyledi. Başta ebe ve hemşire gibi hekim olmayan sağlıkçılar zam dışı kaldıkları için düzenlemeyi eleştirirken hekimler de nasıl bir zam alacaklarını anlamadıklarını kaydetti.