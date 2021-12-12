Üye Girişi
Son Dakika: Türkiye'de 12 Aralık günü koronavirüsten182 kişi vefat etti, 17 bin 956 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 12 Aralık günü koronavirüsten182 kişi vefat etti, 17 bin 956 yeni vaka tespit edildi

12.12.2021 19:29

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 12 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 17 bin 956 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 191'den 182'ye düştü. İyileşen hasta sayısı 22 bin 648 olurken toplam 345 bin 754 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 17 bin 956 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 182 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 22 bin 648 hasta taburcu olurken bugün 345 bin 754 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 12 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 182 kişi vefat etti, 17 bin 956 yeni vaka tespit edildi

"ÜLKEMİZDE 6 OMİCRON VARYANTI TESPİT EDİLDİ"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'dedir. Bu 6 kişi Covid-19'u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 12 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 182 kişi vefat etti, 17 bin 956 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82,03 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,05 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,03 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 655 bin 651'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 50 MİLYON 916 BİN 147 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 517 bin 947 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 50 milyon 916 bin 147 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 12 milyon 625 bin 778 kişiye aşı yapıldı.

VAKA SAYILARI 105 GÜN ÖNCEKİ SEVİYELERE DÜŞTÜ

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları ilk kez 105 gün önceki seviyelere düştü. Son olarak 29 Ağustos tarihinde 17 bin civarında olan yeni vaka sayıları, bugün itibariyle 17 bin 956'ya indi.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 19 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 191 kişi hayatını kaybederken 19 bin 255da yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 12 Aralık günü koronavirüsten182 kişi vefat etti, 17 bin 956 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs Tablosu, Türkiye, Aralık, Vefat, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Son Dakika: Türkiye'de 12 Aralık günü koronavirüsten182 kişi vefat etti, 17 bin 956 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz 19:07 Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz
Sergen Yalçın sonrası kadro sil baştan! Beşiktaş-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu 18:20 Sergen Yalçın sonrası kadro sil baştan! Beşiktaş-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! 17:17 TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı 14:52 Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler 12:47 Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı 09:04 Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar 00:07 Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu 21:11 Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu

Son Dakika Haberleri
19:29 Son Dakika: Türkiye'de 12 Aralık günü koronavirüsten182 kişi vefat etti, 17 bin 956 yeni vaka tespit edildi
19:28 Dolmabahçe'de tribünler Kayserispor maçının ilk düdüğüyle yıkıldı!
19:14 Babasının dövdüğü Cihan bebek ilk kez görüntülendi
19:13 Aldığı iş makinesini parçalayan hurdacı, kestiği 3 tonluk parçanın altında kalarak yaşamını yitirdi
19:07 Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz
18:42 Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket
18:20 Sergen Yalçın sonrası kadro sil baştan! Beşiktaş-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu
18:10 Alanya-Yeni Malatya maçının skoru uzun yıllar unutulmayacak
17:59 TİP lideri Erkan Baş'ın tartıştığı genç bir anda bağırmaya başladı
17:54 ABD'deki cinsel ilişki tarikatı davasında kan donduran ifadeler: Gizli bir adada defalarca tecavüze uğradım
Dolmabahçe'de tribünler Kayserispor maçının ilk düdüğüyle yıkıldı! Dolmabahçe'de tribünler Kayserispor maçının ilk düdüğüyle yıkıldı!         
19:28
Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket         
18:42
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı         
15:33
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı         
09:07
Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı         
09:01
Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor         
00:04
Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama Uyuşturucu kullandığı öne sürülen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama         
20:10
Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm         
19:25
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı         
18:43
Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır         
18:08
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Define avcısı paha biçilemez kolye buldu         
17:32
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir         
16:37
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 19:46:36. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 12 Aralık günü koronavirüsten182 kişi vefat etti, 17 bin 956 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement