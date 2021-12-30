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Son Dakika! Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 39 bin 681 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika! Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 39 bin 681 yeni vaka tespit edildi

30.12.2021 19:22
Son Dakika! Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 39 bin 681 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 30 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 39 bin 681 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 142'den 139'a düştü. İyileşen hasta sayısı 24 bin 854 olurken toplam 369 bin 647 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Tabloya yönelik iki faktörü birlikte düşünmek zorundayız. Vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor." dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 39 bin 681 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 139 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 24 bin 854 hasta taburcu olurken bugün 369 bin 647 test yapıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 39 bin 681 yeni vaka tespit edildi

"İKİ FAKTÖRÜ BİRLİKTE DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "İKİ FAKTÖRÜ birlikte düşünmek zorundayız. Vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor. Öte yandan, vakalar içinde oranı giderek yükselen Omicron varyantının bulaşma kabiliyeti fazla. Mevcut durum, alışageldiğimizden çok daha dikkatli olunmasını şart kılıyor." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 39 bin 681 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 83,08 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,66 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 83,08 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 131 milyon 134 bin 774'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 565 BİN 713 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 890 bin 943 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 565 bin 713 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 18 milyon 681 bin 287 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 36 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 142 kişi hayatını kaybederken 36 bin 684 da yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Sağlık Son Dakika! Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 39 bin 681 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Türkiye'de 30 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 139 kişi vefat etti, 39 bin 681 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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