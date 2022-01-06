Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 156 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 25 bin 502 hasta taburcu olurken bugün 418 bin 823 test yapıldı.

BAKAN KOCA: TEDBİRLERİN ÖNEMİ ARTTI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda.." ifadelerini kullandı.