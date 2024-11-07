Son dönemde trend olan Dubai çikolatası Meclis gündeminde - Son Dakika
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Sağlık

Son dönemde trend olan Dubai çikolatası Meclis gündeminde

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Türkiye'de son dönemde trend olan Dubai çikolatası TBMM gündemine geldi. Genel Kurul'da konuşan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut " Dubai çikolatası içeriğiyle ilgili oluşabilecek küf ve aflatoksinin, insan sağlığı üzerinde ciddi tehlikeler oluşturuyor. Lüks ve aşırı tüketim alışkanlığı halkımızı çıkmaza sürüklüyor, sağlığımız tehdit altında. İktidar derhal harekete geçmeli" ifadelerini kullandı.

07.11.2024 11:33  Güncelleme: 11:41
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CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, son dönemde hızla artan Dubai çikolatası tüketiminin halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Barut, uzmanların çikolatanın içeriğindeki küf ve aflatoksin riskine dikkat çektiğini belirterek, "Lüks ve aşırı tüketim alışkanlığı halkımızı çıkmaza sürüklüyor, sağlığımız tehdit altında. İktidar derhal harekete geçmeli" dedi.

ARTAN TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ

Meclis'te yaptığı konuşmada Barut, Dubai çikolatasının yaygınlaşmasıyla ilgili artan tehlikeye dikkat çekerek, çocuklar arasında da hızla yayılan bu çılgınlığın sağlığa zarar verebileceği uyarısında bulundu. Aflatoksin maruziyetinin karaciğer hasarından kansere kadar ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini hatırlatan Barut, gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Son dönemde trend olan Dubai çikolatası Meclis gündeminde

"DUBAİ ÇİKOLATASI ÇILGINLIĞI YAŞANIYOR"

Sözcü'de yer alan habere göre; Barut, "Ülkemizde ve dünya genelinde son dönemde adeta bir Dubai Çikolatası çılgınlığı yaşanıyor. Sürekli reklam ve tanıtımlarla pompalanan bu çılgınlık, lüks tüketimi özendirip halkımızı derin bir çıkmaza sürüklüyor. Özellikle çocuklar arasında yayılan bu ürkütücü durum, hem yavrularımızın hem de halkımızın sağlığını da riske atıyor" diye konuştu.

"RİSK BÜYÜK, ÖNLEM ALIN"

Dubai çikolatasıyla ilgili uzmanların dile getirdiği uyarıları anımsatarak çözüm bulunup gerekli önlemlerin alınmasını isteyen Barut şunları kaydetti; "Uzmanlar, Dubai çikolatası içeriğiyle ilgili oluşabilecek küf ve aflatoksinin, insan sağlığı üzerinde ciddi tehlikeler oluşturduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, 'Aflatoksin maruziyeti, akut ve kronik zehirlenmelere yol açabilir. Karaciğer hasarı, sarılık, sindirim sistemi rahatsızlıkları ve ölüme kadar varabilen sonuçlar ortaya çıkabilir, karaciğer kanseri riskini artırır' diye uyarıyor. Gelin bu sesi duyun! Lüks ve aşırı tüketim çılgınlığına karşı, özellikle de halk sağlığının korunması için iktidarın harekete geçmesi gerekiyor."

Son dönemde trend olan Dubai çikolatası Meclis gündeminde

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Son Dakika Sağlık Son dönemde trend olan Dubai çikolatası Meclis gündeminde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Murat Çevre:
    CHP nin meclise getirdiği konuya bakarmisiniz .Çevremiz ateş çemberi ulasal güvenlik tehlikesi var içeride onlarca sorun var Ama çikolata önemli tabi Yaşamın CHP 22 6 Yanıtla
  • Nis Ard:
    ne boş beleş vekiller var, 16 7 Yanıtla
  • Adem Celep:
    insan sağlığını tehlikeye sokan bi konuyu gündeme getirmesi ve sizin bundan hayiflanmaniz çok enteresan ! 12 5 Yanıtla
  • Trabzon:
    BU MECLİSE TAŞINACAK ŞEYMİDİR...YEMEDİK ÖLMEDİK 10 3 Yanıtla
  • Hakan Öncü:
    yahu başka sorun mu bulamadınız. buna da el atın tamam da buna gelene kadar neler var neler. millet aç aç. bırak sağlık bakanlığı ilgilensin bu işlerle. sizin çapsız muhalefetinin de hükümet kadar sorumlu bu halden. 7 4 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Utanarak okudum haberi 6 5 Yanıtla
  • mahir Saray:
    Dubai değilde İsviçre çikolatası olsaydı tek kelime etmezdi chp 8 2 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    o kadar sorun dert sıkıntıyı çözdünüz bı bu kalmıştı 8 1 Yanıtla
  • Mustafa Doğan:
    herkes meclise getirdikleri konuya bak demiş. haklısınız meclisin konusu apo nün meclise gelmesi 4 1 Yanıtla
  • Emre Rencber:
    Hükumet zaten her şeye müdehale ediyor. Dubai çikolatasını da yasaklatın tam olsun. 1 3 Yanıtla
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