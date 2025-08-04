Su Kıtlığı Uyarısı: Tasarruf Şart! - Son Dakika
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Sağlık

Su Kıtlığı Uyarısı: Tasarruf Şart!

04.08.2025 14:33
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Prof. Dr. Yusuf Demir, su kaynaklarının azalması nedeniyle tasarruf çağrısı yaptı ve tarımsal zarara dikkat çekti.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) Prof. Dr. Yusuf Demir, "Su kaynaklarımızda da ciddi bir azalma var. Uzun zamandır uyarıyoruz, bugün artık pek çok yerde su kesintileri başladı. Önümüzdeki aylarda da benzer iklim koşulları bekleniyor, bu yüzden suyu tasarruflu kullanmak, gerekli tedbirleri almak mecburiyetindeyiz" dedi.

OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, su kaynaklarının daha verimli kullanılması gerektiğini belirtti. Büyükşehirlerde kişi başına düşen günlük su tüketiminin ortalamanın üstünde olduğunu belirten Dr. Yusuf Demir, "Su kaynaklarımızda da ciddi bir azalma var. Uzun zamandır uyarıyoruz, bugün artık pek çok yerde su kesintileri başladı. Önümüzdeki aylarda da benzer iklim koşulları bekleniyor, bu yüzden suyu tasarruflu kullanmak, gerekli tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. Büyükşehirlerde kişi başına düşen günlük su tüketimi ortalamanın çok üzerinde. İstanbul'da kişi başı günlük 200 litre, İzmir'de 221 litre, Ankara'da 246 litre su tüketiliyor. Türkiye ortalaması ise 130 litre civarında. Bu fark, israfın ne kadar büyük boyutlara ulaştığını gösteriyor. Buharlaşmanın artmasıyla su kayıpları daha da büyüyor. Bu durum doğrudan tarımsal üretimi etkiliyor" ifadelerini kullandı.

'SON 6 AYDA ÜLKEMİZDE 3 BÜYÜK DON OLAYI YAŞANDI'

Ülke genelinde yaşanan don felaketinin birçok meyve ve sebzenin yetişmesinde sorunlara yol açtığını ifade eden Demir, "Son 6 ayda ülkemizde 3 büyük don olayı yaşandı. Nisan ayındaki don felaketi 65 ilde meyve ve tahıllarda çok ciddi verim kaybına yol açtı. Bu zararlar sadece bu yıla değil, gelecek yıllara da etki edecek. Çünkü ağaçlarda kuruma ve kalıcı zararlar oluştu. Karadeniz gibi en yağışlı bölgelerimizde bile fındık bahçelerinde kuruma, meyve dökülmeleri yaşanıyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da buğday, arpa, mercimek tarlalarına çiftçi giremiyor. Doğru tarım politikalarıyla bu ülke, değil 85 milyon, 485 milyonu bakabilecek potansiyele sahiptir. Ege'de üzüm ve zeytin gibi ihracat ürünlerimizde zararın yüzde 70'lere ulaştığını görüyoruz. Tarım Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurumların tarım politikalarını gözden geçirmesi gerekiyor. Sürdürülebilir bir tarım ve çevre politikası oluşturmamız şart. Bugün toplam 112 milyar metreküp su varlığımızın 57 milyar metreküpünü kullanıyoruz ve bunun 45 milyar metreküpü tarımda harcanıyor. Ancak tarımda kullanılan bu suyun yaklaşık 25 milyar metreküpü buharlaşma ve kayıplarla israf oluyor. Bu israf, sanayi ve hane kullanımından fazla" dedi.

'SUYU DOĞRU KULLANMAK ZORUNDAYIZ'

Uzmanların bir araya gelerek bu konuda çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Demir, "Üniversitelerimiz sulama mühendisleri yetiştiriyor, yerel yönetimler ve çiftçiler bu uzmanlardan faydalanmalı. Suyu doğru kullanmak, planlı sulama yapmak zorundayız. Çiftçilerimizin zararlarının önüne geçmek için tarımsal sigorta sisteminin güçlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca tarımsal üretim planlı yapılmalı, hangi bölgede ne üretileceği iklim ve ihtiyaçlara göre belirlenmeli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yusuf Demir, Eğitim, Sağlık, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Su Kıtlığı Uyarısı: Tasarruf Şart! - Son Dakika

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