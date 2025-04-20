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Sağlık

Tavuk Etinde Hijyen Uyarısı

Tavuk Etinde Hijyen Uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon, tavuk etinin pişirme ve saklama koşullarında hijyene dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

20.04.2025 16:19
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SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon, "Tavuk eti, mikroorganizmaların üremesi için ideal koşulları sunan bir besindir. Bu nedenle pişirme, temas ve saklama süreçlerinde yapılan küçük hatalar, büyük sağlık sorunları yaşatabilir" dedi.

OMÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon, tavuk etinden kaynaklı zehirlenmelere dikkat çekti. Tavuğun yetiştirilmesinden pişirilip servis edilmesine kadar tüm aşamalarında hijyene oldukça dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Çon, "Tavuk eti, yapısı gereği oldukça hassas bir hayvansal gıdadır ve özellikle bakteri üremesine son derece elverişli bir ortam oluşturur. Bu nedenle, tavuğun çiftlikteki yetiştirilme koşullarından başlayarak, kesimhaneye sevki, oradaki hijyen uygulamaları, soğuk zincirle taşınması, marketlerde veya kasaplarda satışa sunulması, restoranlarda hazırlanması ve nihayet tüketiciye servis edilmesine kadar tüm aşamalar titizlikle kontrol altında tutulmalıdır" diye konuştu.

'SÜRECİN HER BİR HALKASI HAYATİ ÖNEM TAŞIR'

Tavuk etinin, iyi şekilde muhafaza edilmemesinden dolayı birçok bakterinin bulaşabileceğini söyleyen Çon, "Gıda güvenliği açısından bu sürecin her bir halkası hayati önem taşır. Tavuk eti, mikroorganizmaların üremesi için ideal koşulları sunan bir besindir. Bu nedenle pişirme, temas ve saklama süreçlerinde yapılan küçük hatalar büyük sağlık sorunları yaşatabilir. Ancak özellikle altını çizmemiz gereken nokta, son aşama yani pişmiş ürünün sunum ve saklama koşullarıdır. Tavuğun yeterince pişirilmesi çok önemlidir ancak çoğu zaman bu da yeterli olmuyor. Pişirildikten sonra ürüne çıplak elle dokunmak, aynı ekipmanla hem çiğ hem pişmiş ürüne temas etmek, ürünün uygun sıcaklıkta tutulmaması veya açık ortamda uzun süre bekletilmesi gibi durumlar pişmiş tavukta bile yeniden bakteri üremesine zemin hazırlar. Bu durum, özellikle salmonella ve kampilobakter gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilecek mikroorganizmaların bulaşmasına neden olabilir. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte sıcaklıkların artması bu tür riskleri daha da büyütmektedir" ifadelerini kullandı.

'BİRKAÇ SAAT İÇİNDE SAĞLIĞI TEHDİT EDECEK DÜZEYDE BAKTERİ BARINDIRABİLİR'

Tavuğun doğru tüketilmediği takdirde ciddi halk sağlığı sorunlarını da beraberinde getirebileceğini belirten Prof. Dr. Ahmet Hilmi Çon, "Uygun olmayan koşullarda saklanan pişmiş tavuk ürünleri yalnızca birkaç saat içinde bile sağlığı tehdit edecek düzeyde bakteri barındırabilir. Dolayısıyla hem işletmelerin hem de evde yemek hazırlayan bireylerin hijyen kurallarına her zamankinden daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Ürünün soğutulmadan dışarıda bekletilmesi, tekrar tekrar ısıtılması, buzdolabında uygun olmayan koşullarda uzun süre saklanması gibi yaygın hatalar maalesef gıda zehirlenmelerinin en sık sebepleri arasında yer alıyor. Tüm bu nedenlerle tüketicilerin güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları, evde hazırladıkları gıdalarda hijyene dikkat etmeleri ve özellikle hayvansal gıdaları uygun ısıda pişirip yine uygun ısıda muhafaza etmeleri büyük önem taşıyor. Tavuk eti her ne kadar besleyici ve ekonomik bir protein kaynağı olsa da doğru işlenmediği takdirde ciddi halk sağlığı sorunlarına yol açabilecek potansiyelde bir üründür" dedi.

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Kaynak: DHA

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