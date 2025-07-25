Trabzon'da İlk Organ Nakli Başarıyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Sağlık

Trabzon'da İlk Organ Nakli Başarıyla Gerçekleşti

25.07.2025 17:51
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Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk organ nakli başarıyla yapıldı.

TRABZON Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk organ nakli ameliyatı başarıyla sonuçlandı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanemizde, Sağlık Bakanlığımızdan alınan ruhsat sonrasında ilk organ naklinin başarıyla gerçekleştirilmiş olmasından büyük bir memnuniyet ve gurur duydum" dedi.

Trabzon'da, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan ruhsat sonrası faaliyete geçen Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde ilk organ nakli ameliyatı gerçekleştirildi. Opr. Dr. Coşkun Aydın, Doç. Dr. Aydın Aktaş ve Dr. Murat Altunok'un yer aldığı ekip tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi'nde beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan sol böbrek, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 yıldır diyaliz tedavisi gören bir hastaya nakledildi. Organ nakli yapılan hasta, tedavisinin ardından taburcu edildi.

'HER BAĞIŞ, YENİ BİR HAYATTIR'

Vali Aziz Yıldırım, organ bağışının hayat kurtardığını vurgulayarak, "Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanemizde, Sağlık Bakanlığımızdan alınan ruhsat sonrasında ilk organ naklinin başarıyla gerçekleştirilmiş olmasından büyük bir memnuniyet ve gurur duydum. Bu önemli gelişme; sadece bir hastaya hayat veren bir operasyon olmanın ötesinde, bölgemiz adına sağlık hizmetlerinde ulaşılan yeni bir eşiği, yeni bir başarıyı temsil etmektedir. Organ bağışı sayesinde yeniden sağlığına kavuşan hastamıza acil şifalar diliyorum. Aynı zamanda, beyin ölümü sonrası organlarını bağışlayarak başka hayatlara umut olan kıymetli bağışçımıza ve ailesine minnetlerimi sunuyorum. Her bağış, yeni bir hayattır. Buradan bütün vatandaşlarımıza organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Haber-Kamera: TRABZON,

Kaynak: DHA

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