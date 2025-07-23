Trabzon'da Sanal Kumar Bağımlılığı Artıyor

TRABZON Yeşilay Şubesi'ne 2025 yılının ilk 5 ayında yapılan müracaat talepleri incelemelerinde, kentte 25-35 yaş arasındaki bireylerde sanal kumar bağımlılığının arttığı gözlemlendi. Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Avukat Işıl Demir Güner, "Müracaat edenlerin yüzde 90'ı sanal kumar bağımlılığı ile mücadele ediyor. Böyle bir gerçeklik varken sahada çalışarak aileleri gençlerin telefon kullanımı konusunda bilinçlendirmek gerekiyor. Bizler sadece bağımlı bireyin sorununu çözmüyor aile odaklı da çalışıyoruz. Çocuklarının bağımlılığına ilişkin şüphe duyduklarında bize mutlaka danışmalılar" dedi.

Sanal kumar bağımlılığı, kişilerin sanal ortamlarda kumar oyunlarına karşı yoğun ilgi duyması ve bu eğilimin kontrol edilememesi olarak tanımlanıyor. Trabzon Yeşilay Şubesi'ne 2025 yılının ilk 5 ayında yapılan müracaat taleplerinde yapılan incelemelerde kentte özellikle 25-35 yaş arasındaki bireylerde sanal kumar bağımlılığının arttığı dikkat çekiyor. İnternet ortamındaki algoritmalarla insanların sanal kumar bağımlısı haline gelebildiğine dikkati çekerek ailelere uyarılarda bulunan uzmanlar, çocukların bağımlılığına ilişkin şüphe duyulduğunda Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine (YEDAM) başvurup, psikoterapi hizmetinden faydalanılmasını öneriyor.

'GENÇLERE ÇOK CAZİP GELİYOR'

Toplumu bilinçlendirip, sağlıklı yaşamı teşvik etmek için mücadele sürdüren Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Avukat Işıl Demir Güner, "Gençlerimiz rahatını seviyor. En kolay ve en hızlı ulaşılabilir kazancı sağlamak istiyor. Cep telefonu artık her evde, her çocukta var. Cep telefonu kullanımı, aileler tarafından çok da denetlenemediği için çocuklar bu serbest alanda korumasız olarak sanal kumar ile karşılaşıyorlar. Sanal kumar, gençlere çok cazip geliyor. Bir yere gitmeye gerek duymadan, güvendiği kendi alanı içerisinde psikolojik olarak zarar görmeyeceğini düşünüyor. Dışarıdan gelen tehdidin varlığını da algılayamıyor. Çünkü o tehdide çok sevimli mesajlar ve güzel hayaller ekleniyor. Çocuklar o anda, o alanda özgür hissediyor. Buna ulaşmak çok kolay olduğu için bağımlılıkta sayısal olarak o kadar artıyor" ifadelerini kullandı.

'TRABZON'DA BAĞIMLILARIN YÜZDE 90'I SANAL KUMARLA MÜCADELEDE'

Sanal kumar bağımlılık oranının hızla arttığına işarete eden Güner, "Trabzon'da 25-35 yaş arasındaki bireylerin mücadelesini daha çok görüyoruz. İlk başta sevimli gelen daha sonra maddi olarak zora sokan bir gerçeklikle karşılaşıyorlar. 'Tekrar şansımı denemeliyim' güdüsüyle durum daha kötü bir hal alıyor. Trabzon'da 2025 yılının ilk 5 ayında en çok müracaatın kumar bağımlılığı olduğunu söyleyebilirim. Kumar bağımlılığı için müracaat edenlerin yüzde 90'ı sanal kumar bağımlılığı ile mücadele ediyor. Böyle bir gerçeklik varken sahada çalışarak aileleri gençlerin telefon kullanımı konusunda bilinçlendirmek gerekiyor. Bizler sadece bağımlı bireyin sorununu çözmüyor aile odaklı da çalışıyoruz. Çocuklarının bağımlılığına ilişkin şüphe duyduklarında danışmalılar. Rıza ilişkisi çok önemli, kişi isteyerek gelmeli. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hiçbir veriyi paylaşmadığımız için güvende hissetmeliler" diye konuştu.

'YAŞ BÜYÜDÜKÇE BAĞIMLILIK KAPSAMLARI GENİŞLİYOR'

Bağımlılıkla mücadelede her yaş grubuna yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütüldüğünü kaydeden Güner, "Bağımlılık, istediğimizde rahatlıkla uzak durabileceğimiz bir olguymuş gibi görülse de destek almadan bağımlı olduğunuz şeyden uzak durma şansınız yok. Sahada bağımlılık kavramının ne olduğunu, uzak durmanın şekillerini, sağlıklı gelecek için ihtiyaç duyulan şeyleri nodüller halinde anlatıyoruz. Anaokullarında 'sağlıklı beslenme' ile ilgili temeller atıyoruz. Yaş büyüdükçe bağımlılık kapsamları genişliyor. Lise ve üniversitelerde; alkol, kumar, uyuşturucu, sigara bağımlılıklarını ve son yıllarda artan dijital bağımlılık ile mücadelede neler yapılabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Ailelerin neler yapabileceği konusunda bilgiler veriyoruz. Yeşilay danışmanlık ve ayakta tedavi merkezlerimizle bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere destek hizmeti sağlıyoruz" dedi.

'BAĞIMLILIK BİR HASTALIKTIR'

Gönüllü desteğin önemine vurgu yapan Güner, "Herhangi bir bağımlılıktan şüphe ediyorsanız, bizleri arayabilirsiniz. Klinik psikologlarımız sizinle iletişime geçiyor ve destek oluyor. 'Asla bağımlı olmam, uzak dururum' ya da 'Çocuğumu çok iyi yetiştirdim, bağımlı olamaz' demeyin. Bağımlılığın bir hastalık olduğunu ve uzak kalabilmek için desteğe ihtiyaç olduğunu bilmeliyiz. Yeşilay olarak, bağımlılıkla mücadelede yalnız olmadığınız hissini vermeye çalışıyoruz. Üyemiz ve gönüllümüz ne kadar artarsa biz kadar artarız. Biz her eve giriyoruz ama evdekilerin de bize gelmesi bu akımı hızlandırır. Gönüllü çalışanlar olarak destek istiyoruz. 'YESILAY61' yazıp 2423'e SMS gönderirlerse bizlere destek olmuş olurlar. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri de 115 üzerinden bilgi alabileceğiniz, sizi yönlendiren bir sistemdir" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,