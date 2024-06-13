Trabzon'da Yapay Deri Nakliyle Sağlığına Kavuşan Bebek - Son Dakika
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Sağlık

Trabzon'da Yapay Deri Nakliyle Sağlığına Kavuşan Bebek

Trabzon'da 8 ay önce karın bölgesinde cilt dokusu oluşmadan dünyaya gelen Beyza Aksu, yapay deri nakli ve diğer tedavilerin başarıyla uygulanmasıyla sağlığına kavuştu. Beyza'nın karın bölgesindeki cilt dokusunun bir bölümünün, anne karnındayken etrafını çevreleyen amniyon zarına yapışması sonucu gelişmediği belirlendi. Bebek, çocuk cerrahları tarafından yapılan ameliyat ve tedavilerin ardından sağlığına kavuştu ve taburcu edildi. Bu geniş çaplı defekti olan nadir bir vaka olduğu belirtilirken, ilerleyen yaşlarda estetik amaçlı operasyon ihtiyacı olabileceği ifade edildi.

13.06.2024 12:13
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Trabzon'da 8 ay önce karın bölgesinde cilt dokusu oluşmadan dünyaya gelen Beyza Aksu, yapay deri nakli ve diğer tedavilerin başarıyla uygulanmasıyla sağlığına kavuştu.

Özlem ve Turgut Aksu çiftinin dördüncü çocuğu Beyza, 6 Ekim 2023'te Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Kadın Doğum Ünitesinde 2 kilo 700 gram olarak dünyaya geldi.

Beyza'nın karın bölgesindeki cilt dokusunun bir bölümünün, anne karnındayken etrafını çevreleyen amniyon zarına yapışması sonucu gelişmediği belirlendi.

İç organlarının önemli bölümü ince bir zarla kaplı olan bebek, aynı hastanede ameliyata alındı.

Çocuk Cerrahı Dr. Dilek Başar ve Aydın Ünal, Beyza bebeğin karın cilt dokusuna, insan dokusuna uyumlu sığır kolajeninden üretilen yamayı nakletti.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Doç. Dr. Berna Hekimoğlu tarafından yaklaşık bir ay takip ve tedavisi yapılan bebek, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.

"Literatürde bu kadar geniş çaplı defekti olan başka bir vakaya rastlamadık"

Dr. Dilek Başar, AA muhabirine, anne karnında amniyon zarının yapışması sonucunda bebeğin karın bölgesindeki cildin oluşmadığını söyledi.

Başar, bebeğin karnının sağ taraftan başlayıp sola doğru uzanan ve sırta doğru geçen oldukça büyük bir defektle dünyaya geldiğini ifade etti.

Bebeğin karın bölgesindeki cilt dokusu gelişmediği için hayati iç organlarının tehlike altında olduğunu vurgulayan Başar, "İç organların üzeri soğan zarı kadar incelikte bir zarla örtülü olarak görünür vaziyetteydi." dedi.

Başar, ağır bir tabloyla karşılaştıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Soldaki cilt hiç yaklaşmıyordu, o yüzden ameliyat sırasında burayı temizleyip yapay bir deri koyduk. Eğer bu vakayı başarılı bir şekilde kapatamasaydık bebeği kaybederdik. Çünkü çok ciddi organlarda cilt oluşmamıştı ve oluşmayan yerde dalak, karaciğer, hepsi dışardaydı. 21 yıllık hekimlik hayatımda böyle bir vakaya rastlamadım."

Literatürde çok nadir görülen bir vaka olduğuna dikkati çeken Başar, "Literatürde bu kadar geniş çaplı defekti olan başka bir vakaya rastlamadık. Bebeğimizin şu an bir sıkıntısı yok, ilerleyen yaşlarda plastik cerrahi tarafından estetik amaçlı operasyon ihtiyacı olabilir. Şu an gayet sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ediyor." diye konuştu.

"Bebeğimi sağlığına kavuşturdukları için çok mutluyum"

Anne Özlem Aksu, ikiz bebeklere hamileliğinin 18'inci haftasında rahatsızlandığını söyledi.

Yapılan kontrollerde bebeklerden birinin kalbinin durduğunun belirlendiğini anlatan 33 yaşındaki Aksu, operasyonla bebeğin alındığını ifade etti.

Aksu, Beyza'nın da karın bölgesindeki deri gelişmeden dünyaya geldiği için zor günler geçirdiklerini belirterek, "İlk gördüğümde çok korkmuştum, cildinin yarısı oluşmamıştı. O halini gördükten sonra umudumu kaybetmiştim. '3 gün bile yaşamaz' dedik ama yaşadı, bayağı korkuttu bizi." dedi.

Kızının yaşama tutunmasında doktorların emeğinin büyük olduğunun altını çizen Aksu, "Bebeğimi sağlığına kavuşturdukları için çok mutluyum, Allah onlardan razı olsun. Her gün hastaneye geldim. Çok şükür kurtardık. Doktorlar muayene etti, akranlarına ulaştı kilosu ve boyu, ameliyat yerleri de iyileşti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Trabzon'da Yapay Deri Nakliyle Sağlığına Kavuşan Bebek - Son Dakika

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