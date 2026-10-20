Trabzon'un 30 mil açığında vinç devrildi, 1 balıkçı öldü, 3 balıkçı yaralandı - Son Dakika
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Trabzon'un 30 mil açığında vinç devrildi, 1 balıkçı öldü, 3 balıkçı yaralandı

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Trabzon\'un 30 mil açığında vinç devrildi, 1 balıkçı öldü, 3 balıkçı yaralandı
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Trabzon'un 30 mil açığında balıkçı teknesinde ağı çeken vinç sistemi devrildi; 1'i ağır 4 balıkçı yaralandı. Ağır yaralı İzzet Sırtbaşı (40) kurtarılamazken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve Sırtbaşı Ordu'nun Gölköy ilçesinde toprağa verildi.

Trabzon'un 30 mil açığında bir balıkçı teknesinde denizdeki ağı çekmede kullanılan vinç sisteminin devrilmesi sonucu 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan olay anı teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat'tan denize açılan bir balıkçı teknesi Trabzon'un 30 mil açığında ava başladı. Avlanan palamutların tekneye çekildiği sırada vinç sistemi ağı çeken işçilerin üzerine devrildi. Yaşanan iş kazasında 1'i ağır 4 balıkçı yaralandı. Yaralı balıkçılar, aynı firmaya ait başka bir balıkçı teknesi ile Araklı Limanına getirildi. Limanda bekleyen ambulanslar ile yaralı balıkçılar Araklı Devlet Hastanesi ve çevre hastanelerde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan balıkçı İzzet Sırtbaşı (40) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sırtbaşı'nın hayatını kaybettiği iş kazası ise teknenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Hayatını kaybeden 2 çocuk balıkçı İzzet Sırtbaşı ise bugün Ordu'nun Gölköy ilçesi Akçalı mahallesinde toprağa verildi.

Kaynak: İHA
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