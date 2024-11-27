Türk Devletleri Kalp Cerrahisi Topluluğu Kuruldu - Son Dakika
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Sağlık

Türk Devletleri Kalp Cerrahisi Topluluğu Kuruldu

Türk Devletleri Kalp Cerrahisi Topluluğu Kuruldu

TİKA öncülüğünde Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği, Türk Devletleri için işbirliği topluluğu oluşturdu.

27.11.2024 11:50
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneğince "Türk Devletleri Kalp ve Damar Cerrahisi Topluluğu" oluşturularak, başta eğitim ve ihtisas olmak üzere birçok konuda işbirliğine gidilmesi kararı alındı.

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneğinin önceki başkanı ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalp ve damar cerrahisinde Türkiye'nin oldukça başarılı olduğunu, dünya standartlarında ameliyatlar yapıldığını söyledi.

Özatik, kalp damar cerrahisinde hekim, hemşire ve kalp akciğer makinesini kullanan perfüzyonistin ekip halinde çalıştığını, bu nedenle tüm bileşenlerin devamlılık gerektiren bir eğitim sürecinin parçası olması gerektiğini ifade etti.

Azerbaycan'da düzenlenen Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi'nde Türk devletlerinde kalp ve damar cerrahisi alanında süregelen bir eğitim programı olmadığı, cerrah, hemşire ve perfüzyonistlerin eğitiminde aksamalar yaşandığı tespitinin yapıldığını anlatan Özatik, dernek olarak soydaşların eğitim sürecine destek vermek ve dışa bağımlılıklarını ortadan kaldırmak üzere projeler geliştirilmeye başladıklarını dile getirdi.

"O ülkeler Türkiye'yi yol gösterici olarak görüyor"

Derneğin eski başkanlarından Serap Aykut Ata'nın gündeme getirdiği düşünce sonucu, Azerbaycan ile işbirliği başlattıklarını aktaran Özatik, şöyle devam etti:

"Oradan gelen meslektaşlarımız eğitim aldı ve bizler o ülkeye giderek farklı merkezlerde yerinde ameliyatlar gerçekleştirdik, daha sonra da bilimsel aktiviteler düzenleyerek Azerbaycan ile bir yol aldık. Ama diğer ülkelerle bu sağlanamamıştı. Geçen yıl Azerbaycan'daki toplantıda bölge ülkelerden gelen meslektaşlarımızla buluştuk. O ülkeler Türkiye'yi yol gösterici olarak görüyor. Biz de orada kararlar aldık ve bu görev Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneğine verildi."

Özatik, bu kapsamda "Türk Devletleri Kalp ve Damar Cerrahisi Topluluğu" kurulması için adımlar atıldığını ve 8 ülkenin tıpta işbirliği yolculuğunun başladığını kaydetti.

Bir sivil toplum hareketinden ziyade daha geniş bir platformda yer alabilmek için Sağlık Bakanlığı ile görüştüklerini ifade eden Özatik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlıktan sıcak bir geri dönüş oldu, toplantılar yapıldı. Ardından projeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sunduk. Süreçlerin tamamlanmasının ardından TİKA'nın büyük katkılarıyla Türk Devletleri Kalp ve Damar Cerrahisi Topluluğu kuruldu. Bu kapsamda, bölgeden 40'a yakın meslektaşımız, 21-24 Kasım'da düzenlenen 18. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Ulusal Kongresi'nde bizim misafirimiz oldu, bilimsel programlara katılım sağladı."

Özatik, Türk Devletleri Kalp ve Damar Cerrahisi Topluluğunun kongredeki toplantının ardından 23 Kasım'da resmen kurulduğunu, tüzüğü ve planı olan bir organizasyona dönüştüğünü bildirdi.

Toplantıda ilk olarak katılımcı ülkelerde cerrahi eğitim ve hasta bakımı konularındaki eksikleri belirlediklerini anlatan Özatik, yol haritası oluşturularak verilecek eğitimlerin temellerinin atıldığını söyledi.

"Türk cerrahların yaptığı ameliyatlara katılacaklar"

Özatik, gelecek yıldan itibaren önemli projelerin hayata geçirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk Devletleri Kalp ve Damar Cerrahisi Topluluğu bünyesinde 2025 yılı içerisinde ocak-haziran ve temmuz-aralık aylarında 2 dönem olarak planlanmak üzere Türk devletlerinden hekim, hemşire ve perfüzyonistler, İstanbul Dr. Siyami Ersek Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi moderatörlüğünde 7-14 günlük eğitim programlarına katılacak. Burada teknik bilgi alacaklar, eğitimleri tamamlanacak, sonra Türk cerrahların yaptığı ameliyatlara katılacaklar.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından ülkelerine dönen kalp damar cerrahisi ekiplerinin cerrahi ve cerrahi sonrası hasta bakımları konusunda ileri eğitimleri tamamlayabilmeleri sağlanacak. Bu kapsamda da Türkiye'den kalp ve damar cerrahisi ekipleri, bu ülkelere giderek yerinde denetimler ve cerrahi operasyonlar yaparak saha eğitimleri verecek."

Özatik, katılımcı ülkelerin temsilcilerinin de belirlendiği, İstanbul Dr. Siyami Ersek Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Prof. Dr. Serap Aykut Aka ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden kendisinin moderatörlüğünde koordinasyonun sağlanacağı bilgisini verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Türk Devletleri Kalp Cerrahisi Topluluğu Kuruldu - Son Dakika

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