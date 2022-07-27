Türk hekimin geliştirdiği tekniği yerinde izlemeye Amerika'dan profesörler geldi

1'inci Yeditepe Aritmi Sempozyumu' geçtiğimiz günlerde Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Tolga Aksu tarafından geliştirilen 'Cardioneuroablasyon' isimli dünya literatürüne giren tekniği yerinde izlemek için yurt içi ve yurt dışından uzmanlar katıldı.

Yerli ve yabancı birçok hekimin katıldığı sempozyumda 'Cardioneuroablasyon' adlı tekniğini canlı vakalar ile anlatan Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tolga Aksu, kompleks elektrofizyolojinin bazı özel alanlarının değerlendirildiği bu toplantıyla Türkiye'deki elektrofizyologların ve kardiyologların eğitimine katkı sağlanmayı hedeflediklerini söyledi. Prof. Dr. Aksu, "Bu eğitim toplantısındaki amacımız hem yurtdışından gelen hekimlerle Türkiye'deki hekimleri buluşturmak hem de bu tip yeni tedavi yöntemlerinin hangi hastalarda ve ne şartlarda uygulanması gerektiğini anlatabilmek" diye konuştu.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN UZMANLAR BİR ARAYA GELDİ

Düzenlenen sempozyumun eğitim amaçlı gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Tolga Aksu, "Amerika'nın farklı eyaletlerinden 6 elektrofizyolog hekim arkadaşımız tekniği yerinde öğrenmek için geldi. Dün iki canlı vaka gerçekleştirdik. Bugün de gerçekleştirdiğimiz sempozyumda konu ayrıntılarıyla ele alındı. Gerçekleştireceğimiz canlı vakayı da hem salondaki katılımcılarımız takip edebilecek hem de online olarak izlenebilecek" şeklinde konuştu.

"KALBİNDE DURMAYA BAĞLI ÇEŞİTLİ BAYILMA ATAKLARI YAŞAŞAN GENÇ HASTA"

Prof. Dr. Tolga Aksu, sempozyumda tekniğin uygulandığı canlı vaka ile de bilgi verdi:

"Bugünkü canlı vakamız anlattığımız ablasyon yöntemine tam olarak uyan yirmili yaşlarında genç bir hastamız. Kalbinde durmaya bağlı çeşitli bayılma atakları yaşıyordu. Bu nedenle de birçok merkezde kalp pili takılması önerilmiş. Ancak kalp pilini, bu vakada olduğu gibi özellikle genç hastalarımız bazı nedenlerden dolayı tolere etmekte zorlanabiliyor. Bu vakanın da yaptığımız değerlendirme sonucunda ablasyon tedavisiyle tedavi edilebileceğini düşündük."

UYGULAMA İÇİN DOĞRU HASTA SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Kalp pilinin kullanım endikasyonlarının farklı olduğunu ve mutlaka kullanılması gereken bir hasta grubunun da olduğunun altını çizen Prof Dr. Tolga Aksu, bu konuda yanlış bir anlaşılma olmasın. Mutlaka kalp pili ile tedavi edilmesi gereken hastalarda kalp pilini biz de kullanıyoruz. Burada temel nokta özellikle ritim bozukluğu yaşayan bazı genç hastalarda kalp pili takılmadan bu durumu tedavi etmenin mümkün olduğunun bilinmesidir. Bu noktada toplantılarımızın en büyük amacı Türkiye'deki kardiyologların da, elektrofizyologların da bu tedavi hakkında bilgi sahibi olmaları ve hastaları doğru yönlendirmeleri."

BAYILMA YAŞAYANLAR MUTLAKA KARDİYOLOJİ HEKİMİNE BAŞVURMALI

Toplumla çok sık rastlanan bayılmalarda altta yatan neden kardiyovasküler sebeplere bağlıysa hastanın yaşamını ciddi şekilde etkileyebilen sonuçların ortaya çıkabileceğini hatırlatan Yeditepe Üniversitesi Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Tolga Aksu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle 40 yaş altındaki bayılan kişilerin mutlaka bir kardiyoloji hekimi tarafından görülmesi, çeşitli testlerle tanısının konulması ve eğer hastalığın kalp durmasına bağlı olduğu saptanırsa mutlaka bir elektrofizyolog tarafından görülmesini öneriyoruz. Kalbinde durma olan bu yüzden kalp pili takılması gereken hastaların yüzde 20-30 kadarında kalp pili takılmadan ve kalıcı bir iz kalmadan sadece ablasyonla tedavi edebildiğimizin da altını çizmek isterim."

- İstanbul