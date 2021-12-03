Türk Sağlık-Sen, doktorlara yapılan iyileştirmenin tüm sağlık çalışanlarını kapsamasını istedi - Son Dakika

Türk Sağlık-Sen üyeleri, doktor ücretlerine yapılacak iyileştirmenin diğer sağlık çalışanlarını da kapsaması talebiyle eylem düzenledi.

Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, Şehir Hastanesi Başhekimliği önünde yaptığı açıklamada, doktorlara yapılan zammın diğer sağlık çalışanlarını kapsamamasını protesto etmek amacıyla işe bir saat geç başladıklarını belirtti.

Ünal, sağlığın bir ekip işi olduğunu ancak Meclis'te torba yasa görüşülürken bunun unutularak sadece doktor ve diş hekimlerine hak ettikleri ücret artışının yapıldığına ama sağlıktaki diğer sağlık çalışanlarının unutulduğunu öne sürdü.

Bu nedenle Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen genel merkezi tarafından bugün "bir saatlik işe geç gelme" eylemi, 6 Aralık Pazartesi günü de "bir günlük iş bırakma" eylemi kararı alındığını belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Şunu açıklıkla ifade ediyorum, ülkemiz sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu bir dönemde biz Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen olarak, 'Bizim ilkemiz önce ülkemiz, Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız' diyoruz. Ekmek kavgamızın, alın terimizin önüne Türkiye sevdamızı getirmişiz. Türkiye sevdamız için ekmeğimizden, emeğimizden vazgeçmişiz. Bu manada da emeğimizin hiç edilmemesini istiyoruz. Ekmeğimizin, boğazımızdan geçecek helal lokmamızın alınmamasını istiyoruz. Sağlık bir ekip işidir, ayrımcılık yapmayalım, birlik ve beraberliğimizi bozmayalım. İnşallah da TBMM'mizden bizim için hayırlı, güzel, müjdeli haberler geleceğini ümit ediyor ve bekliyoruz."