TÜRKÖK\'ten Bağış Çağrısı

Sağlık

Hastalara umut olan Türkiye Kök Hücre Merkezi'nden bağış çağrısı: "İnsan için her zaman umut var"

SAMSUN - Karadeniz Bölgesi'nde tek olan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türkiye Kök Hücre Merkezi (TÜRKÖK), 41. kök hücre naklini gerçekleştirdi. Kök hücre bağışçısı genç ve merkezde görevli doktor, herkesi 'bağışçı' olmaya davet etti.

Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türkiye Kök Hücre Merkezi (TÜRKÖK), 41. kök hücre naklini başarıyla gerçekleştirdi. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğiyle kurulan Türkiye Kök Hücre Merkezi'nde 11 aylık süre zarfında 62. donör taraması yapıldı. Merkezde 41. kök hücre bağışçısı 27 yaşındaki Anıl Uludoğan, "Bağışçı oldum, her zaman insan için umut vardır" dedi.

"İsteğimiz doku grubunuzun çalışılması için bir tüp kan vermenizdir"

Yapılan işlem hakkında bilgi veren Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzm. Doç. Dr. Sude Hatun Aktimur, "Mart 2023 tarihi itibarıyla aferez ünitemiz açıldı. Kasım 2023 tarihi itibarıyla TÜRKÖK koordinasyon merkezi ile çalışmaya başladık. Şu ana kadar 62 tane donör taradık. 41. donörümüzden kök hücreyi alıyoruz. Kök hücre herhangi bir santral dediğimiz büyük damardan değil, koldan kan alır veya kan verir gibi yapılmaktadır. Ayrıca halkımızın 'kemik iliğinden parça alınıyor mu?' gibi sorularıyla karşılaşıyoruz. Hayır, hastamızda kemik iliğinden değil normal damarından kan almaktayız. Lösemi, lenfoma kemik iliği gibi kanserlerde kemoterapi, immünoterapi gibi tedavileri tamamladıktan sonra tedavilerin devamında kök hücre ihtiyacı doğduğunda önce akraba içini tarıyoruz. Uyumlu akraba içi veriyi saptayamazsak TÜRKOK ile birlikte akraba dışı verici yani bağışçılarımızdan doku grubu uyan kişiden kanlarını alıyoruz. Sizlerden isteğimiz Kızılay'a giderek doku grubunuzun çalışılması için bir tüp kan vermenizdir. Doku grubunuzun bankaya iletilmesi ve ihtiyaç halinde bu kök hücrelerinizin hasta kişilere ulaştırma görevini de biz üstleneceğiz" dedi.

"Benim için de karşı taraf için de 'çok iyi bir şey' olduğunu söylediler"

Kök hücre bağışçısı Anıl Uludoğan, "Kızılay tarafından kök hücre bağışında bulunmam için bana ulaştılar. Ben de bağışçı olmak istedim. Doktorlarımız, hemşirelerimiz bana tavsiye etti. Benim için de karşı taraf için de 'çok iyi bir şey' olduğunu söylediler. Herkesin kök hücre bağışında bulunmasını bekliyorum. Her zaman bir insan için umut vardır" diye konuştu.

Türkiye'de 8 ilde bulanan merkez, Karadeniz Bölgesi'nde tek TÜRKÖK olma özelliğine sahip durumda. Kök hücre nakli sayesinde lenfoma ve lösemi gibi pek çok kemik iliği hastalığı başarıyla tedavi edilebiliyor. Bu hastalıklarla mücadele eden ve kök hücre nakli bekleyen hasta sayısı da edinilen bilgilere göre ortalama 2-3 bin civarında. Bu hastalar hayata tutunmak için bağış bekliyor.