TÜRKÖK'ten Bağış Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

TÜRKÖK'ten Bağış Çağrısı

Geniş Video İzle

Samsun'daki Türkiye Kök Hücre Merkezi, kök hücre bağışına davet ediyor, umut sunuyor.

24.10.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hastalara umut olan Türkiye Kök Hücre Merkezi'nden bağış çağrısı: "İnsan için her zaman umut var"

SAMSUN - Karadeniz Bölgesi'nde tek olan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türkiye Kök Hücre Merkezi (TÜRKÖK), 41. kök hücre naklini gerçekleştirdi. Kök hücre bağışçısı genç ve merkezde görevli doktor, herkesi 'bağışçı' olmaya davet etti.

Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türkiye Kök Hücre Merkezi (TÜRKÖK), 41. kök hücre naklini başarıyla gerçekleştirdi. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğiyle kurulan Türkiye Kök Hücre Merkezi'nde 11 aylık süre zarfında 62. donör taraması yapıldı. Merkezde 41. kök hücre bağışçısı 27 yaşındaki Anıl Uludoğan, "Bağışçı oldum, her zaman insan için umut vardır" dedi.

"İsteğimiz doku grubunuzun çalışılması için bir tüp kan vermenizdir"

Yapılan işlem hakkında bilgi veren Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzm. Doç. Dr. Sude Hatun Aktimur, "Mart 2023 tarihi itibarıyla aferez ünitemiz açıldı. Kasım 2023 tarihi itibarıyla TÜRKÖK koordinasyon merkezi ile çalışmaya başladık. Şu ana kadar 62 tane donör taradık. 41. donörümüzden kök hücreyi alıyoruz. Kök hücre herhangi bir santral dediğimiz büyük damardan değil, koldan kan alır veya kan verir gibi yapılmaktadır. Ayrıca halkımızın 'kemik iliğinden parça alınıyor mu?' gibi sorularıyla karşılaşıyoruz. Hayır, hastamızda kemik iliğinden değil normal damarından kan almaktayız. Lösemi, lenfoma kemik iliği gibi kanserlerde kemoterapi, immünoterapi gibi tedavileri tamamladıktan sonra tedavilerin devamında kök hücre ihtiyacı doğduğunda önce akraba içini tarıyoruz. Uyumlu akraba içi veriyi saptayamazsak TÜRKOK ile birlikte akraba dışı verici yani bağışçılarımızdan doku grubu uyan kişiden kanlarını alıyoruz. Sizlerden isteğimiz Kızılay'a giderek doku grubunuzun çalışılması için bir tüp kan vermenizdir. Doku grubunuzun bankaya iletilmesi ve ihtiyaç halinde bu kök hücrelerinizin hasta kişilere ulaştırma görevini de biz üstleneceğiz" dedi.

"Benim için de karşı taraf için de 'çok iyi bir şey' olduğunu söylediler"

Kök hücre bağışçısı Anıl Uludoğan, "Kızılay tarafından kök hücre bağışında bulunmam için bana ulaştılar. Ben de bağışçı olmak istedim. Doktorlarımız, hemşirelerimiz bana tavsiye etti. Benim için de karşı taraf için de 'çok iyi bir şey' olduğunu söylediler. Herkesin kök hücre bağışında bulunmasını bekliyorum. Her zaman bir insan için umut vardır" diye konuştu.

Türkiye'de 8 ilde bulanan merkez, Karadeniz Bölgesi'nde tek TÜRKÖK olma özelliğine sahip durumda. Kök hücre nakli sayesinde lenfoma ve lösemi gibi pek çok kemik iliği hastalığı başarıyla tedavi edilebiliyor. Bu hastalıklarla mücadele eden ve kök hücre nakli bekleyen hasta sayısı da edinilen bilgilere göre ortalama 2-3 bin civarında. Bu hastalar hayata tutunmak için bağış bekliyor.

TÜRKÖK\'ten Bağış Çağrısı
Kaynak: İHA

Kök Hücre Nakli, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Sağlık TÜRKÖK'ten Bağış Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:47 Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü
15:31 Bahçeli’nin çıkışı sonrası DEM Parti’den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır
14:54 Bahçeli’nin ’Öcalan’ çağrısını eleştiren MHP’li isim görevden alındı Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
22:28 TUSAŞ saldırısında can veren şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ saldırısında can veren şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
21:40 Okan Buruk’tan galibiyet yorumu: Yediğimiz gollerle taraftarlarımıza check-up testi yaptık Okan Buruk'tan galibiyet yorumu: Yediğimiz gollerle taraftarlarımıza check-up testi yaptık
21:40 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış İşte TUSAŞ’ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
21:36 CHP lideri Özel’den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama Altını çizdiği bir nokta var CHP lideri Özel'den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama! Altını çizdiği bir nokta var
21:30 Barzani: Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz Barzani: Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz
21:12 Yunus Akgün’den PFDK’ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama: Küfür etmem söz konusu değil Yunus Akgün'den PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama: Küfür etmem söz konusu değil
21:09 TSK’nın Lübnan’daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı TSK'nın Lübnan'daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
20:51 TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı ’’Ölümle savaştı’’ TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı ''Ölümle savaştı''
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
20:21 TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 16:15:01. #1.11#
SON DAKİKA: TÜRKÖK'ten Bağış Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.