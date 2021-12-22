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Turkovac aşısının kullanım onayı Şanlıurfa'dan duyuruldu - Son Dakika

Turkovac aşısının kullanım onayı Şanlıurfa'dan duyuruldu

22.12.2021 20:45

Turkovac aşısının kullanım onayı Şanlıurfa'dan duyuruldu Bakan Koca Turkovac tesisinde incelemede bulundu Yerli Covid-19 aşısı Turkovac için acil kullanım onayı alındığı ve 10 gün içerisinde tüm Türkiye'de kullanıma sunulacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferansla...

Turkovac aşısının kullanım onayı Şanlıurfa'dan duyuruldu

Bakan Koca Turkovac tesisinde incelemede bulundu

ŞANLIURFA - Yerli Covid-19 aşısı Turkovac için acil kullanım onayı alındığı ve 10 gün içerisinde tüm Türkiye'de kullanıma sunulacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferansla katıldığı törenle Şanlıurfa'dan dünyaya duyuruldu

Sağlık hizmetleri ve yatırımlarında bazı incelemeler yapmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Covid-19 aşısı Turkovac için acil kullanım onayı alındığını ve seri üretime geçildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferansla katıldığı törenle Şanlıurfa'da açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında valilik ve hastane ziyaretlerinin ardından Vali Abdullah Erin ve beraberindeki heyetle Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki Turkovac Aşı Üretim Tesislerine geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferansla katıldığı törende, acil kullanım onayı alınan Turkovac'ın seri üretimine başlandığı ve 1 hafta, 10 gün içerisinde devlet hastanelerinden başlanarak kullanıma sunulacağı açıklandı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşının ülkemizde üretilebilir olmasının son derece önemli olduğunu belirterek, "Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen Turkovac aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sembolüdür. Aşı yaptırmayan vatandaşlarımızı Turkovac aşısı yaptırmaya davet ediyorum. Salgın döneminde maske başta olmak üzere elimizdeki tıbbi malzemeleri paylaştık. Diğer yerlerden aldığımız aşılardan bir kısmını da dost ülkelere gönderiyoruz. Turkovac'ın üretimiyle birlikte aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Türkiye'nin Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduğunu, 10 gün içerisinde tetkiklerin tamamlanmasının ardından yaygın kullanıma geçileceğini söyledi.

Hekim adaylarıyla buluştu

Turkovak Üretim Tesislerindeki törenin ardından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada da tıp öğrencileriyle eğitim ve sağlık hizmetleri konulu bir söyleşiye katıldı.

Turkovac aşısının kullanım onayı Şanlıurfa'dan duyuruldu
Turkovac aşısının kullanım onayı Şanlıurfa'dan duyuruldu
Turkovac aşısının kullanım onayı Şanlıurfa'dan duyuruldu
Turkovac aşısının kullanım onayı Şanlıurfa'dan duyuruldu

Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Şanlıurfa, TURKOVAC, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Turkovac aşısının kullanım onayı Şanlıurfa'dan duyuruldu - Son Dakika


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