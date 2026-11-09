Tuzla Devlet Hastanesi\'ndeki hemodiyaliz ünitesi hastalara hizmet vermeye başladı

Tuzla Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan Hemodiyaliz Ünitesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeni ünitenin diyaliz tedavisi gören hastaların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlaması hedefleniyor.

Açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ve davetliler katıldı.

Güner'den organ bağışı çağrısı

Törende konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'un sağlık alanında Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelere de hizmet verdiğini belirtti. İstanbul'da yılın ilk 9 ayında 175 milyon muayene, 30 milyon görüntüleme ve 2 milyon ameliyat gerçekleştirildiğini aktaran Güner, kentte yaklaşık her 2 saniyede bir ameliyat yapıldığını söyledi.

Tuzla Devlet Hastanesi'nin 400 yatak kapasitesiyle Tuzla'nın yanı sıra Gebze ve Kocaeli çevresindeki vatandaşlara da hizmet verdiğini ifade eden Güner, İstanbul'da devam eden ve planlanan sağlık yatırımları hakkında bilgi verdi. Pendik Devlet Hastanesinin yeniden yapılması, Kartal'da onkoloji hastanesi, 2 bin yataklı Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 5 bin yatak kapasiteli Sancaktepe Şehir Hastanesi projelerinin de gündemde olduğunu kaydetti.

Organ bağışının önemine de değinen Güner, İstanbul'da 7 bin 200'den fazla kişinin böbrek nakli beklediğini belirterek vatandaşlara organ bağışı konusunda duyarlılık çağrısında bulundu. Diyaliz tedavisinin hastalar üzerindeki fiziksel yüküne dikkat çeken Güner, organ bağışının daha fazla kişiye umut olabileceğini dile getirdi.

"Önemli bir ihtiyaç karşılanacak"

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ise ilçede diyaliz tedavisi gören vatandaşların daha önce bu hizmeti almak için farklı bölgelere gitmek zorunda kaldığını, belediye olarak hastalara ulaşım desteği sunduklarını söyledi.

Hemodiyaliz ünitesinin hizmete girmesiyle ilçedeki önemli bir ihtiyacın karşılanacağını belirten Bingöl, Tuzla'nın artan nüfusu doğrultusunda sağlık yatırımlarının da artırılması gerektiğini ifade etti. Yeni aile sağlığı merkezlerinin hayata geçirilmesi konusunda belediye olarak destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek Hemodiyaliz Ünitesi hizmete açıldı. Protokol üyeleri daha sonra servisi gezerek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.