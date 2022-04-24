Ülkemizde 24 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 277 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Ülkemizde 24 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 277 yeni vaka tespit edildi

24.04.2022 19:38

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında düne göre düşüş yaşandı. 24 Nisan'da belirlenen 24 saatlik verilere göre 2 bin 277 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 15 olarak belirlendi. Diğer taraftan iyileşen hasta sayısı 15 bin 947 olurken toplam 127 bin 253 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2 bin 277yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 15 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 15 bin 947 hasta taburcu olurken bugün 127 bin 253 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,43 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,14 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,43 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 426 bin 248 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 25 BİN 688 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 812 bin 94 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 25 bin 688 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 731 bin 999 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 2 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybederken 2 bin 654 de yeni vaka tespit edilmişti.

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