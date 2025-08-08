Ümraniye\'de Kan Bağışı Kampanyası Devam Ediyor

ÜMRANİYE Belediyesi, Ümraniye Kaymakamlığı ve Türk Kızılayı iş birliğiyle başlatılan kampanya kapsamında, ilçenin farklı noktalarında kan bağışı çadırları kuruldu.

Ümraniye'de toplumsal dayanışma ve gönüllülük bilincini artırmayı hedefleyen bir kampanya başlatıldı. Ümraniye Belediyesi, Ümraniye Kaymakamlığı ve Türk Kızılayı iş birliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası, 'Kan Bağışı Hayat Kurtarır' sloganıyla hayata geçirildi. İlçenin dört bir yanında kurulan kan bağışı noktalarıyla vatandaşların kampanyaya kolaylıkla katılımı sağlanıyor.

8, 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde Ümraniye Meydan başta olmak üzere çeşitli bölgelerde devam edecek. Kampanya süresince kan bağışında bulunan vatandaşlara Kızılay tarafından kamp sandalyesi hediye edilecek.

BAŞKAN YILDIRIM'DAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda kurulan kan bağışı çadırını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Yıldırım, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederek tüm vatandaşları bu hayati öneme sahip kan bağışı kampanyasına destek olmaya davet etti.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım açıklamasında, "Kan vermek bir hayat kurtarmaktır. Bu bilinçle hareket eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayati öneme sahip bu gönüllü harekete herkesin destek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ'NDEN TÜM VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Toplumda gönüllülük ve yardımlaşma bilincinin artmasına katkı sağlayan bu tür kampanyalarla hem kan ihtiyacı karşılanıyor hem de sosyal dayanışma güçleniyor. Ümraniye Belediyesi olarak sağlıklı her bireyi, bu anlamlı kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz.

Kan bağışı noktaları ve saatleri ise şu şekilde:

"8 -9- 10 Ağustos Saat: 11.00 - 21.30 Yer: Ümraniye Meydan

"08 Ağustos Cuma Saat: 12.00 - 20.30 Yer: Ihlamurkuyu Merkez Camii

"09 Ağustos Cumartesi Saat: 12.00 - 21.30 Yer: Dudullu Meydan