Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı - Son Dakika
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Sağlık

Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı

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2022 yılında meme kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda hastalığı yeniden nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı. O anları paylaşan Şimal, "Saçlarım dökülmüş kaşım kirpiğim dökülmüş hiçbirinin gram önemi yok. Yenileri daha sağlıklı geliyor aramızda kalsın." ifadelerini kullandı.

24.09.2024 00:28
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Meme kanserini yendikten sonra hastalığı geçtiğimiz aylarda yeniden nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı.

ŞARKICI ŞİMAL, KANSERLE SAVAŞIYOR

Ünlü şarkıcı Şimal uzun yıllardır hastalıklarla boğuşuyor. Uzun süre savaştığı meme kanserini 2022 yılında yenen, geçtiğimiz ocak ayında ise beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan ünlü şarkıcı Şimal, son olarak hastalığının metastaz yaptığını duyurmuştu.

Hastalığı yeniden nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı

SAÇLARINI KAZITTI

Sevenlerinden dua isteyen şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şimal, şu ifadelere yer verdi: "Biz iki kafadar yine yeni bir maceradayız. Eee kolay değil 4 senedir kanserle mücadele ediyoruz. Aslına bakarsanız en güçlü duruşumuz bu son metastaz da oldu diyebilirim. Her evresinde bir şey öğretti. Artık bizi üzmesine izin vermiyor aksine biz dalga geçiyoruz onunla. Saçlarım dökülmüş kaşım kirpiğim dökülmüş hiçbirinin gram önemi yok. Yenileri daha sağlıklı geliyor aramızda kalsın.

Hastalığı yeniden nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı

"BU DA DİĞERLERİ GİBİ GEÇİP GİDECEK"

Gülüyoruz bize yaşattığı her şeye. Tevekkül Allah bu da diğerleri gibi geçip gidecek. Aman düşüncelerinize dikkat edin. Moral çok önemli. Hastayım dedikçe hasta ediyor, kötüyüm dedikçe kötüleşiyorsun (Tecrübe konuşuyor) Bu arada, çıkardığım şarkıları sevenler, sahnemi beğenenler için oluşturulmuş bunca yıldır ilmek ilmek işlediğimiz bu hesapta , benden sonra bu hastalığı yaşayanlar ve beni örnek alan takipçilerimin sayısı da arttı. Yani ailemiz büyüdü.

Hastalığı yeniden nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı

Sizlere örnek olmak, farkındalık yaratmak adına tüm paylaşımlarıma çok dikkat ediyorum. Hormon pozitif bir kanser olmama rağmen beyine metastaz yapmanın zor olduğu düşünülse de , ben bunu 2 kez yaşamış biri olarak size tavsiyem başınız çok ağrıyorsa ve ağrı kesici geçirmiyorsa onkoloğunuza danışarak ilaçlı MR çektirin. Çünkü bana gelen mesajların çoğu 'Abla senden duyduk korkudan gittik ilaçlı MR çektirdik benim de beynimde tümör çıktı' oluyor. Çok üzülüyorum, Allah hepimizin yardımcısı olsun bu yüzden erken teşhis çok önemli. Normalde bu kadar uzun uzun yazmam ama bir kere yazıyım tam yazıyım istedim. Sıktıysam özür dilerim. Şu kısa hayatta belki birine daha faydam dokunur. Sizleri çok seviyorum."

Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı

Meme Kanseri, Metastaz, Magazin, Sağlık, Şimal, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hastalığı nükseden ünlü şarkıcı Şimal, saçlarını kazıttı - Son Dakika

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