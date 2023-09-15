Ünye Devlet Hastanesi'nde Sahte Hemşire İddiası - Son Dakika

Ünye Devlet Hastanesi'nde Sahte Hemşire İddiası

Ünye Devlet Hastanesi\'nde Sahte Hemşire İddiası
Son Güncelleme: 15.09.2023 13:53

Ünye Devlet Hastanesi'nde, hemşire kıyafeti giyen bir kadının sahte hemşire olduğu iddiası üzerine Ordu İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Kadının farklı günlerde hastaneye gelip Acil Servis koridorlarında dolaştığı ve bekleme alanında oturduğu tespit edildi. Sahte hemşirenin kimliği henüz belirlenemedi ve hastane yönetimi suç duyurusunda bulundu.

ORDU'un Ünye Devlet Hastanesi'nde sahte hemşire olduğu iddiası üzerine Ordu İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

Ünye Devlet Hastanesi'nde, hemşire kıyafeti giyen kadının acil servis koridorlarında dolaşıp, bekleme salonundaki koltuklarda oturduğunu gören personel, tanımak için sorular sordu. Sorulara bazen tutarsız cevap alınıp, bazı sorularının da yanıtsız kalmasıyla konu, hastane yönetimine bildirildi. Bu sırada kadın hastaneden kaçtı. Personelin şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen hastane yönetimi, hemşire kıyafetli kadının farklı günlerde hastaneye gelip Acil Servis koridorlarında dolaştığını ve bekleme alanında oturduğunu tespit etti. Ünye Devlet Hastanesi tarafından konu Ordu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirilirken, müdürlük konuyla ilgili inceleme başlattı. Ortadan kaybolan sahte hemşirenin sosyal medya hesaplarında Rabia Y. ismini kullandığı ancak adının gerçek olup olmadığının henüz tespit edilemediği öğrenildi. Ünye Devlet Hastanesi yönetimi de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Ünye Devlet Hastanesi'nde Sahte Hemşire İddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünye Devlet Hastanesi'nde Sahte Hemşire İddiası - Son Dakika
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