Uzman uyardı, okul dönemi için uyku ve beslenme düzeni şart

OKULA dönüş döneminde çocukların uyku ve beslenme düzeninin yeniden oluşturulması gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceyda Aydoğan Sevinç, "Öğün ve uyku saatlerini düzenli hale getirin, beslenme çantasını çocuğunuzla birlikte planlayın, paketli ürünlerin tüketimine sınır getirin ve çocuğunuzu yediği miktar üzerinden eleştirmeyin. Dengeli bir kahvaltı, yeterli su tüketimi ve çeşitli beslenme çocukların günlük enerji ve dikkat düzeyini destekler. Ailelerin sağlıklı beslenme konusunda çocuklarına rol model olması büyük önem taşır" dedi.

Medical Park TEM Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ceyda Aydoğan Sevinç, okulların açılmasıyla birlikte çocukların uyku, öğün ve hareket düzenlerinin yeniden şekillendiğini belirterek, bu dönemde katı yasaklar yerine dengeli ve sürdürülebilir bir beslenme düzeni oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Okul dönemine geçişte düzenin kademeli olarak oluşturulmasının önemine değinen Uzm. Dr. Sevinç, "Okul açılmadan yaklaşık iki hafta önce uyku ve uyanma saatlerini her gün 15-30 dakika erkene çekmeli, öğünleri de belirli saatlerde bir düzene oturtmalıyız. Akşam yemeğinin çok geç saatlere bırakılmaması, uyumadan hemen önce ağır ve şekerli yiyeceklerin tüketilmemesi önemlidir" diye konuştu.

'UYKU VE BESLENME DÜZENİNİ BİRLİKTE ELE ALMALIYIZ'

Tatil döneminde değişen uyku ve yemek saatlerinin çocukların beslenme alışkanlıklarını da etkileyebildiğini belirten Uzm. Dr. Sevinç, "Tatil döneminde atıştırmalık ve abur cubur tüketimi artabiliyor. Okul başlamadan önce sağlıklı yiyeceklerle düzeni oturtamazsak çocuk okulda daha fazla abur cubura yönelebilir. Yetersiz ve düzensiz uyku da iştahı, besin tercihlerini, dikkat süresini ve duygu durumunu olumsuz etkileyebilir" şeklinde konuştu.

'KAHVALTIDA PROTEİN VE TAM TAHIL TERCİH EDİLMELİ'

Dengeli bir kahvaltının çocukların güne enerjiyle başlamasına katkı sağladığını aktaran Uzm. Dr. Sevinç, "Şekerli gevrek, çikolatalı ekmek veya hamur işi ağırlıklı kahvaltılar yerine yumurta ve peynir gibi protein kaynakları ile tam tahıllı ekmek, yulaf ve yanında sebze veya meyve tercih edilebilir. Yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek ve domatesten oluşan sade bir kahvaltı yeterli ve dengeli bir seçenek olabilir" ifadelerini kullandı.

'BESLENME ÇANTASINDA DÖRT TEMEL BİLEŞEN BULUNMALI'

İyi hazırlanmış bir beslenme çantasında protein, kompleks karbonhidrat, sebze veya meyve ve içecek bulunması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Sevinç, "Peynir, yumurta, yoğurt, ayran veya uygun koşullarda hazırlanmış sandviçler tercih edilebilir. Tam tahıllı ekmek, yulaflı ürünler, mevsim meyveleri ve kolay tüketilebilen sebzeler de beslenme çantasına eklenebilir. İçecek olarak ise öncelikle su tercih edilmelidir" dedi.

Paketli atıştırmalıkların fazla tüketiminin çocuklarda diş çürükleri, kabızlık, fazla kilo ve obezite riskini artırabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Sevinç, gazlı ve şekerli içeceklerin de sınırlandırılması gerektiğini belirtti.

'SU TÜKETİMİ İHMAL EDİLMEMELİ'

Çocukların su ihtiyacının yaşa, hava sıcaklığına ve fiziksel aktiviteye göre değiştiğini ifade eden Uzm. Dr. Sevinç, "Yetersiz sıvı alımı baş ağrısı, halsizlik, kabızlık ve dikkat azalmasına neden olabilir. Çocukların yanlarında isimlerinin yazılı olduğu suluklarını taşımaları su içmelerini hatırlatabilir. İdrar renginin açık sarı olması da yeterli sıvı alımının pratik göstergelerinden biridir" ifadelerini kullandı.

'BAĞIŞIKLIK İÇİN ÇEŞİTLİ BESLENME ÖNEMLİ'

Bağışıklığı tek başına güçlendiren mucizevi bir besin olmadığının altını çizen Uzm. Dr. Sevinç, yeterli protein, vitamin ve mineral içeren çeşitli bir beslenmenin önemini vurguladı.

Uzm. Dr. Sevinç, "Yumurta, et, balık, tavuk, süt ürünleri ve kurubaklagillerin yanı sıra farklı renklerde sebze ve meyveler tüketilmelidir. Vitamin ve mineral takviyeleri ise rutin olarak her çocuğa verilmemeli, ihtiyaç halinde çocuk hekiminin önerisiyle kullanılmalıdır" dedi.

'ÇOCUĞA YASAK KOYMAK YERİNE DOĞRU SEÇİMLERİ ÖĞRETİN'

Okul kantininden alışveriş yapan çocuklara yalnızca neyi almamaları gerektiğinin söylenmemesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Sevinç, "Çocuğa neyi neden tercih etmesi gerektiği öğretilmelidir. Su, ayran, sade süt, taze meyve, yoğurt ve dengeli sandviçler öncelikli seçenekler olabilir" dedi.

Sebze ve meyve tüketimini artırmak için ailelerin örnek olması gerektiğini de belirten Uzm. Dr. Sevinç, çocukların yeni besinleri kabul etmesinin zaman alabileceğini, ancak zorlanmaması gerektiğini söyledi.

'MÜKEMMEL BESLENME ÇANTASI DEĞİL, SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜZEN ÖNEMLİ'

Ailelere sağlıklı beslenmenin bir yaşam alışkanlığı olarak ele alınması gerektiğini hatırlatan Uzm. Dr. Sevinç, "Öğün ve uyku saatlerini düzenli hale getirin, beslenme çantasını çocuğunuzla birlikte planlayın, paketli ürünlerin tüketimine sınır getirin ve yemek sırasında ekran kullanımından kaçının. Çocuğunuzu yediği miktar üzerinden eleştirmeyin veya başka çocuklarla karşılaştırmayın" açıklamasında bulundu.

Uzm. Dr. Sevinç, "En önemlisi, mükemmel bir beslenme çantası hazırlamaya değil, sürdürülebilir bir düzen kurmaya çalışın. Bir öğünde yapılan sağlıksız seçim bütün düzeni bozmaz; önemli olan genel beslenme düzenidir. Büyüme geriliği, hızlı kilo artışı, belirgin iştahsızlık veya ciddi seçici yeme sorunu bulunan çocuklar ise mutlaka çocuk hekimi tarafından değerlendirilmelidir" diyerek sözlerini tamamladı.