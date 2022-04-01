Uzmanından Ramazan'da sağlıklı beslenme önerileri - Son Dakika

"Bakireyim diye yalvarsam da tecavüz etti" diyen genç kız, ünlü şarkıcıdan şikayetçi oldu

Uzmanından Ramazan'da sağlıklı beslenme önerileri

ZONGULDAK Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diyet Birimi Sorumlu su Yiğit Osman Darıcı, Ramazan Ayı'nda sağlıklı beslenme önerilerinde bulunarak "Enerji seviyemizi koruyan, açlık ataklarını önleyen beslenme modeli fayda sağlayacaktır" dedi. Darıcı, sahurda aşırı yağlı yemeklerin tüketilmesinin kalp hastalıklarının yanı sıra sindirim ve mide problemlerini de beraberinde getirerek geceyi huzursuz edebileceğine dikkat çekti. Darıcı, pandemi dolayısıyla bağışıklığın güçlü tutulması gerektiğini ifade etti.

Oruç tutarken en çok zorlanılan sorunların başında halsizlik ve açlık ataklar gelebileceğinin altını çizen Diyetisyen Yiğit Osman Darıcı, Ramazan Ayında vatandaşlara sağlıklı beslenme konusunda hatırlatmalarda bulundu. Ramazan Ayı boyunca enerji seviyesini koruyan, açlık ataklarını önleyen beslenme modeli sunan Darıcı, "Doğru beslenerek, bazı temel kurallara uyarak bu süreci enerjiniz düşmeden, açlık atakları yaşamadan geçirebilir, susuzlukla çok daha rahat baş edebilirsiniz. Bu hem ibadetin ruhuna hem de sağlığınıza elverişli bir yaklaşımdır" dedi.

"Hurma ve çorbadan sonra on dakika ara vermek lazım"

Pandemi dolayısıyla bağışıklığın öneminin altını çizen Darıcı, "Ramazan'da özellikle pandemi de var bağışıklığı güçlü tutmamız lazım. İftarımızı önce kan şekerimizi dengeleyecek şekilde hurma ve ılık bir çorba ile açıp on dakika ara vermek lazım. Sonrasında aşırı yağlı kızartma, hamur işi gibi beslenmelerden uzak durmak lazım. Daha çok ızgara, buğulama tarzı beslenme tercih edilmeli. Posa tüketimine dikkat edilmeli. Posa, kan şekeri açısından ayrıyetten de bağırsakların çalışması sindirimin artması anlamında önemli yere sahiptir. Kuru baklagiller, kepekli ekmekler, esmer ekmekler, sebze, meyve bunları sahur ve iftarda dengeli şekilde tüketmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"İftar ile sahur arasında en az 1,5 litre su tüketilmeli"

Gün içerisinde yaşanabilecek sıvı kaybı dolayısıyla iftar ve sahur arasında en az 1,5 litre su tüketilmesi gerektiğini belirten Yiğit Osman Darıcı, "O nedenle sıvı almalıyız. Su şeklinde. Gün içerisinde hipoglisemi atakları gelişeceği için sahurda mutlaka protein tüketimi önemli. Tok tutması anlamında. Yumurta, peynir gibi protein kaynaklarını tüketmemiz gerekiyor. Sütü mutlaka içmemiz gerekiyor. Ayrıca kan şekerimizi dengelemesi açısından kuru meyve, meyveyi mutlaka beslenmemize eklemeliyiz" dedi.

"İftardan bir saat sonra hafif yürüyüşle spor yapılabilir"

Ramazan Ayı'nda spor yapılmasına ilişkin de önerilerde bulunan Darıcı, "Hep Ramazan Ayı'nda sporun nasıl yapılacağı sorulur. İftardan yaklaşık 1,5-2 saat sonra veya kronik rahatsızlığımız yok hafif tempoda yürüyüş yapmak hem sindirim anlamında hem metobolizmanın hızlanması anlamında, yağ yakımı anlamında iyi gelecektir. Spor noktasında kronik rahatsızlık veya engel yoksa iftardan bir iki saat sonra hafif tempolu yürüyüşler ve spor yapmamız uygundur" şeklinde konuştu.

"Aşırı yağlı yiyecekler gecemizi huzursuz geçmesine neden olur"

Uzun süreli açlık sonrasında aşırı yağlı yemek yemenin bir çok problemi tetikleyebileceğini ifade eden Yiğit Osman Darıcı, "Uzun süreli açlık var. Bunun sonunda mideye yüklenmeyle bir kere mide problemleri çıkabilir. Sindirim problemlerine bağlı olarak bağırsak problemleri çıkabilir. Kardiyovasküler problemler çıkabilir. Aşırı yağlı yemek ister ist emez kardiyovasküler problemleri tetikler. Bir de uzun süre açlık var. Kan şekerinizde düşme var. Yemekle birlikte kan şekeri ani yükselme yapabilir. Bu bizim gecemizin huzursuz geçmesine neden olur. Gecemiz biraz sıkıntılı geçer. Aşırı yağlı yemek sindirimi zor olacaktır. Mide rahatsızlıklarını tetikleyecektir" diye ifade etti.