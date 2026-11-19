Üst solunum yolları rahatsızlıklarının yaşandığı bugünlerde hekim önerisi dışında kullanılan gıda takviyeleri ve bitki çaylarının oluşturabileceği tehlikelere dikkat çeken Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Müge Bilge, "Bilinçsiz düzeyde çok fazla multivitamin takviyesi kullanan hastalar, sağlıklı bireylerle sıkça karşılaşıyoruz. Önceki yıllara ait kilo kaybetmek amacıyla Çin çayı kullanımıyla akut böbrek yetmezliğiyle gelip hemodiyaliz hastası olan bir kişi hatırlıyorum. 20'li yaşlarda genç bir kızdı, farklı amaçlarla kullanılan, içinde ne olduğunu bilmediğimiz, kış, karışım çayı vs. çok ciddi ölümle sonuçlanabilecek tablolara da ilerleyebilir, önce hekime başvurulmalı" dedi.

Soğuk havalarında etkisiyle üst solunum yolları rahatsızlıklarının yaşandığı bugünlerde bitki çayları, gıda takviyesi gibi ürünlerin bilinçsiz kullanımının sağlık problemlerini beraberinde getirebileceğini belirten uzmanlar önemli uyarılarda bulundu. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Doç. Dr. Müge Bilge ve Bahçelievler Devlet Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Uzm. Dr. İyed Oğuz hekim kontrolü dışında tüketilen ürünlerin kullanılan ilaçlarla etkileşime girebileceğine dikkat çekti. Uzmanlar, tetkiklerin ardından kişilerin eksiklerine göre değerlendirmelerin yapılabileceğini aktardı.

"Gereksiz C vitamini kullanımıyla çok sık karşılaşıyoruz" diyerek sözlerine başlayan Doç. Dr. Müge Bilge, "Bilinçsiz düzeyde çok fazla multivitamin takviyesi veya aktarlardan alınan gereksiz gıda ve besin takviyeleri kullanan hastalar ya da sağlıklı bireyler ile sıkça karşılaşıyoruz. Genel olarak sağlıklı olan, 50 yaş altında, hiçbir ek hastalığı olmayan, bariatrik cerrahi de geçirmemiş sağlıklı bir bireyde herhangi bir multivitamin eksikliğiyle karşılaşmayı öncelikle beklemiyoruz. Başta karaciğer ve böbrek toksisitesi olmak üzere acil diyaliz ihtiyacı oluşturabilecek çok ciddi sonuçlarla poliklinikler ve acilde bu bireylerle karşılaşıyoruz, hayati risk oluşturmakta. C vitamini takviyesinin üst solunum yolu enfeksiyonunu önlediğine dair herhangi bir kanıt elimizde yok. Magnezyum çok popüler, eksikliği de çok sık beklediğimiz bir durum değil. Vücut ihtiyacı kadarını bağırsağımızdan emiyor. Çok yüksek doz aldığınızda ihtiyacınız düşük miktardaysa yüzde 70'inden fazlası zaten bağırsağımızdan atılacak. A vitamini yağda çözünen bir vitamin. Yüksek dozda alınan E vitamini kardiyovasküler riskimizi çok ciddi oranda artırıyor" dedi.

"Sağlıkçı olmayan kişilerin önerileri nedeniyle sağlık sistemini meşgul ediyoruz"

"Kendisinde herhangi bir eksiklikten şüphelenen kişilerin hekime başvurması gerekir" diyen Müge, "Günlük 1 ya da 2 hazır, poşet bitki çayını geçmiyor olmak gerekli. Çok fazla C vitamini kullanımı var, farkındalık biraz D vitaminine doğru yer değiştirse daha memnun olacağız. Güneş ışığına yeterince maruz kalamayan kişiler özellikle riskli, D vitamininde 20'nin altındaki bir değerde zatürre gelişim riski, kırık riski, yaşlılarda düşmeler ve tüm nedenlerden bağımsız ölüm oranımız da artıyor. Alımların yine doktor kontrolünde olması gerekli. Sıklıkla gördüğümüz sosyal medyadaki tanıtım yapan; hiç de sağlık çalışanı olmayan kişilerin takviye önerisiyle alıp 'Kullanıyorum, bir zararı olur mu?' şeklinde sorularla da çok karşılaşıyoruz. Bu kişilerin önerileri doğrultusunda hastalarımızla pek çoğu da sağlıklı kişiler karşı karşıya geliyoruz ve sağlık sistemini meşgul ediyoruz. Bu bireyler çok ciddi bir risk almış oluyor, içinde ne olduğunu ne işe yaradığını tam da bilmediği ürünler, klinik pratikten bir örnek vermek gerekirse; cilt ve saç sağlığı için yüksek doz B7 vitamini alıp bu bireyler sonrasında çarpıntı yakınmasıyla çok çalışan bir tiroit kliniğiyle gelebiliyor. Yaşlı bir bireyle sınırda bir kardiyovasküler riski varsa ölüm riskini dahi göze almış oluyorlar" ifadelerini kullandı.

"Kilo kaybetmek amacıyla Çin çayı kullanımıyla hemodiyaliz hastası olan bir kişi hatırlıyorum"

Bir hastasının yaşadığı duruma ilişkin konuşan Bilge, "Kilo kaybetmek amacıyla Çin çayı kullanımıyla akut böbrek yetersizliğiyle gelip kalıcı olan ve hemodiyaliz hastası olan bir hasta hatırlıyorum, önceki yıllara ait. Kilo kontrolü gibi farklı amaçlar için kullanılan, içinde ne olduğunu bilmediğimiz, kış, karışım çayı vs. birey alerjik olabilir ya da o güne kadar hiç alerjisi yoktur bugün için ani bir takım çok ciddi ölümle sonuçlanabilecek tablolara da ilerleyebilir. Geç çıkan sonuçları da olabilir; geri dönülemez. Çayı tüketen hastamız, genç bir kızdı, 20'li yaşlarda. Eczanede satılmayan kilo kontrolü amaçlı kendisinin de Çin çayı olarak ifade ettiği ürünü, düzenli, içerisindeki önerilere uygun olarak kullanması neticesinde genel durum bozukluğuyla acilimize gelip sonrasında kalıcı bir hemodiyaliz hastası olarak hayatına devam etmek zorunda kaldı. Herhangi bir takviyeyi almadan önce hekime başvurmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"Kesinlikle doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalı"

"Hastaların yaşına, kullandığı ilaçlara, hastalığına, belirtilerine göre herhangi bir tavsiye gerekirse bulunuyoruz" diyen Uzm. Dr. İyed Oğuz, "Son zamanlarda sosyal medyadan dolayı insanlar çeşitli şeyler duyuyor ama bilimsel baktığımızda sadece bildiğimiz şeyleri tavsiye edebiliyoruz. Özellikle yaşlı, kalp, şeker vs. hastalığı olan hastalarda kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Son zamanlarda hastalar rahatlamak ya da başka amaçlarla sarı kantaronu yaygın bir şekilde kullanmaya başladılar. Kan sulandırıcı kullanan kalp hastalarında sarı kantaron, meyan kökü şerbeti gibi ürünler kan sulandırıcıyla etkileşime girip kanamaya yol açabilir ya da diğer yan etkiler de olabilir. Özellikle şu an kış dönemine giriyoruz ve grip yavaş yavaş başladı, hastalar acillere gelmeye başladı. Kan değerlerine, vitaminlerine bakmak lazım. Ona göre herhangi bir eksiklik vs. varsa gerekli takviyelerle destekleyerek bağışıklık sistemini güçlendirebiliriz" dedi.

"En kullanmaması gereken kişiler; gebeler"

Sosyal medya ya da çevre önerisiyle ürünlerin kullanımına başlanamayacağını söyleyen Oğuz, yarar amacıyla başlanan ürünlerin geri dönüşümsüz problemlere neden olabileceğine dikkat çekti. Oğuz, hekimlerin önerilerini kişiler özelinde yaptığını her ürünün de her kişiye iyi gelmeyeceğini ifade ederek, "Toksik bir şekilde bize hastalık olarak; böbrek, karaciğer, yetmezliği olsun geri dönebilir. En kullanmaması gereken kişiler; gebeler çünkü bebeğe plasentayla çok kolay bir şekilde geçebiliyor. Özellikle karışımların içerisindeki o toksik maddeler o yüzden doktor tavsiyesi olmadan hiçbir şey kullanmamalarını öneriyoruz. Magnezyum, vücut bağışıklık sistemimiz, sinir iletimi, uyku düzeni ve hatta kan basıncı düzenlenmesi için çok gerekli ama ilk başta bir kan değerlerinize bakmamız lazım" diye konuştu.