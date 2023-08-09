Uzmanlardan Eris Varyantı Açıklaması: Önümüzdeki Haftalar Belirleyici Olacak

Tüm dünyada milyonlarca insanın ölümüne neden olan Kovid-19'un yeni varyantı olduğu belirtilen Eris(EG.5.1)'in İngiltere ve ABD'de yayılımı tedirginliğe neden oldu. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Altuntaş Aydın, "Beklenen bir durum, virüs yapı değiştiriyor, belirtiler benzer, önceki Covid dalgalarında gördüğümüz gibi baş, boğaz ağrısı, bunda burun akıntısı, hapşırık, yorgunluğun biraz daha baskın olduğu söyleniyor. Şu anda ABD'de en sık, İngiltere'de en sık görülen 2'nci varyant konumunda" dedi.

DÜNYA ÜLKELERİNDE TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü son aylarda etkisini azaltmışken İngiltere'den gelen haber dünya ülkelerinde tedirginliğe neden oldu. Covid-19'un Omicron varyantının alt türü olduğu belirtilen Eris'in İngiltere'de ülke genelinde yayıldığını duyururken, her 7 yeni vakadan birini oluşturduğu ifade ediliyor. Bilim insanları Covid-19 vakalarındaki artışın kapalı ortamlarda bulunmaların artması, sosyal mesafe kurallarının unutulması ve bir aralığın sıcak havalarla birlikte artması gibi nedenlere bağlıyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Özlem Altuntaş Aydın da Eris varyantına ilişkin bilgi verdi. Aydın, virüsün ABD ve İngiltere'de sıklıkla görüldüğünü ifade ederken henüz Dünya Sağlık Örgütü tarafından endişe edici varyant olarak tanımlamadığını söyledi.

"ENDİŞE VERİCİ VARYANT OLARAK TANIMLAMIYOR"

Covid 19'un yeni varyantı Eris hakkında konuşan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Özlem Altuntaş Aydın, "Yeni isimlendirilmiş Eris varyantı olarak EG 5.1 ismi bu şekilde, Omicron'un bir alt varyantı ama yeni tanımlanmış. Özellikle temmuz ayının başlarında hem Asya hem İngiltere'de artan vakalar üzerine dikkat çekilip daha sonra yapılan araştırmada farklı bir alt tür olduğu tanımlanmış ve belirlenmiş olan bir varyant. Şu anda İngiltere'de en sıklıkla görülen 2'nci, ABD'de en sık görülen varyant konumunda. Belirtiler benzer, önceki Covid dalgalarında gördüğümüz gibi baş, boğaz ağrısı, bunda burun akıntısı, hapşırık, yorgunluk biraz daha baskın olduğu söyleniyor. İngiltere'de şu anda bu varyantın biraz artış göstermesinin sebebi aslında iklim değişiklikleri sebebiyle biraz daha o bölgede havaların soğuk gitmesi, insanların kapalı ortamda bulunmaları, bazı sosyal aktiviteleri maskesiz, korunmasız olarak yapmaları beraberinde aşı geçmişi olan kişilerin aşısının üzerinden zaman geçmiş olması, covid geçirme dönemlerinin üzerinden de zaman geçmiş olması yani bağışıklıklarının azaldığı bir dönem bunların hepsinin tetikleyen faktör olduğu düşünülüyor. Henüz okulların açılmamış olması, sosyal aktivitelerin biraz seyreltilmesiyle bu dalganın sönümleneceği bekleniyor ama endişe edilen eylül ayı. İngiltere'de okulların açılmasıyla bu dalganın bir artış gösterebileceği endişesi var. Vaka sayılarında şu an da bir artış var, bu hastanelerdeki yatışa da yansımış durumda ama Dünya Sağlık Örgütü henüz bir endişe edici varyant olarak tanımlamıyor, izleme almış durumda" şeklinde konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALAR BELİRLEYİCİ OLACAK"

Yeni varyantın Türkiye'de görülüp görülmediğine ilişkin "Henüz o konuda bir bilgimiz yok" diyerek sözlerini sürdüren Prof. Dr. Özlem Altuntaş Aydın şöyle konuştu: "Vaka sayılarında artış olabilir, çok ciddi bir artış olur mu; şu anda yayılım açısından onu göstermiyor ama önümüzdeki haftalar sanırım bir tahminde bulunmamız konusunda bizim için daha belirleyici olacak. Dünyada hem ABD hem İngiltere'de nasıl bir seyir izlediğini görmek bizim bir öngörüde bulunmamızı sağlayacak. Bu beklenen bir durum, virüs yapı değiştiriyor. Çeşitli varyantlar olacak, neler yapmalıyız; aslında hep benzer korunma önlemleri. Kişi halsiz, yorgun, covid benzeri semptomları hissettiği zaman kendini izole etmeyi bilecek. Aşılarını olacak, kapalı ortamda çok fazla vakit geçirmemeye çalışacak. Çok hızlı bir yayılım olduğunu, çok hızlı bir hastaneye yatışı getirdiğini gösteren bir bulgu yok, önümüzdeki haftalar daha belirleyici olacak. Covid'in ilk zamanları gibi değil, panik düzeyinde değil ama yine dalgalanmalar olacak"