Okul Döneminde Çocuk Sağlığına Dikkat

Sağlık

ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesiman Alili, ergenlik döneminde obez olanların yüzde 70'inin erişkinlikte de obezite sorunu yaşadığını belirterek, "Çocukların okul döneminde obezite riskine karşı korunması için, düzenli egzersiz ve dengeli beslenme şarttır. Çocuklara her gün en az bir saat hareket etmelerini sağlayacak aktiviteler yaptırmak, sağlıklı bir yaşam alışkanlığı oluşturmanın önemli bir adımıdır" dedi.

Güven Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Nesiman Alili ve Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Psikiyatri Bölümü'nden Uzman Psikolog Hilal Savaş, okulların açılmasına sayılı günler kala çocukların sağlığı ve psikolojileri hakkında dikkat çeken uyarılarda bulundu.

'EN YAYGIN HASTALIK, ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI'

Uzman Dr. Alili, okul ve kreş çağındaki çocukların karşı karşıya kaldıkları bulaşıcı hastalıklara vurgu yaparak, "Kreş ve okul çağındaki çocuklar arasında en yaygın bulaşıcı hastalıklar üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Bu enfeksiyonların yüzde 80'den fazlası virüs nedenlidir. Bu virüs enfeksiyonları bazen okullarda, kreşlerde yayılan su çiçeği, el ayak - ağız hastalığı, beşinci hastalık gibi döküntülü hastalıklara da neden olabiliyor. Buna ilaveten, ailelerin çok korktuğu bakteri kaynaklı beta streptokok enfeksiyonu da sık görülüyor" dedi.

Bu hastalıklardan korunmanın en etkili yolunun hijyen kurallarına dikkat etmek olduğunu kaydeden Alili, "Çocuklara düzenli el yıkama alışkanlığı kazandırmak, kapalı ortamların - sınıfların sık havalandırılması, gerektiğinde maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uymak hastalıklara yakalanma riskini azaltır" diye konuştu.

'3 TEMEL MESELEYE DİKKAT ETMEK GEREK'

Sık hasta olan çocuklarla ilgili üç temel noktaya işaret eden Alili, "Çocuğunuz sık sık hasta oluyorsa bağışıklık sistemini güçlendirmek için 3 temel meseleye dikkat etmeniz gerekmektedir; dengeli ve sağlıklı bir beslenme, yaşına uygun yeterli ve düzenli uyku ve günlük fiziksel aktivite. Özellikle beslenmede vitamin ve mineral yönünden zengin doğal gıdalar tüketmek, bol su içmek çocukların hastalıklara karşı direncini artırır" ifadelerini kullandı.

OBEZİTE UYARISI

Dr. Alili ayrıca, okul döneminde karşı karşıya kalınabilecek obezite sorununa dikkat çekti. Ergenlik döneminde obez olanların yüzde 70'inin erişkinlikte de obezite sorunu yaşadığını belirten Alili, "Çocukların okul döneminde obezite riskine karşı korunması için, düzenli egzersiz ve dengeli beslenme şarttır. Çocuklara her gün en az bir saat hareket etmelerini sağlayacak aktiviteler yaptırmak, sağlıklı bir yaşam alışkanlığı oluşturmanın önemli bir adımıdır. Ayrıca, protein, sebze, meyve ve tam tahıllar açısından zengin, şekerden ve paket gıdalardan yoksun bir diyet, obezite riskini en aza indirir" uyarılarında bulundu.

SAVAŞ: OKULUN GÜVENLİ BİR YER OLDUĞU VURGULANMALI

Uzman Psikolog Hilal Savaş da ilk kez okula başlayan çocukların psikolojik süreçleri konusunda ailelere uyarılarda bulundu. İlk defa okula başlayacak çocuklar için sürecin birçok yeni deneyimi de beraberinde getirdiğini kaydeden Savaş, "İlk kez okula başlayan çocuklar, evlerinden ayrılarak yepyeni bir sosyal çevreye adım atarlar. Bu değişim, kaygı ve endişe yaratabilir. Çocukların adaptasyon sürecinde ailelerin destekleyici bir tavır sergilemeleri oldukça önemlidir. Çocuklarla duygularını konuşmak ve okulun güvenli bir yer olduğunu vurgulamak faydalı olacaktır" dedi.

Savaş, okul fobisi ile ayrılık anksiyetesinin sıklıkla karıştırıldığını ancak birbirinden farklı süreçler olduğunu belirterek "Ayrılık anksiyetesi, özellikle küçük çocuklarda, anne-babadan ayrılma sırasında yoğun kaygı yaşanması durumudur. Okul fobisi ise, okul ortamına karşı bir korku geliştirilmesidir. Her iki durumda da çocukların duygusal süreçlerini yakından takip ederek, gerektiğinde uzman desteği almak önemlidir. Her iki durumda da benzer anksiyete belirtileri gözlemlenir. Çocukta duygusal olarak huzursuzluk, ağlama nöbetleri ve öfke patlamaları, davranışsal olarak ise isteksizlik ortaya çıkabilir. Okul fobisi, özellikle okula gitme kaygısıyla kendini gösterirken, ayrılık anksiyetesi her yeni ortamın bir tehdit olarak algılanmasına neden olur" diye konuştu.

'KENDİNİLERİNİ GÜVENDE HİSSETMELERİNİ SAĞLAYIN'

Yeni bir eğitim yılına başlayan çocukların düzenli bir rutin oluşturmasının duygusal ve zihinsel gelişimleri açısından kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Savaş, "Uyku, beslenme ve oyun saatlerini belirleyip, disiplinli bir şekilde uygulamak, çocukların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Ailelerin bu dönemde en önemli görevi, çocuklarına sabır ve anlayışla yaklaşmaktır. Çocuklarınızın okul hayatına dair kaygılarını hafifletmek için onların duygularını dinleyin ve destekleyici olun. Olumlu geri bildirimlerle cesaretlendirmek de adaptasyon sürecini kolaylaştıracaktır" ifadelerini kullandı.