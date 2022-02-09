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Vakaların pik yaptığı Kastamonu'da Turkovac'a yoğun ilgi - Son Dakika

Vakaların pik yaptığı Kastamonu'da Turkovac'a yoğun ilgi

09.02.2022 14:00

Vakaların pik yaptığı Kastamonu'da Turkovac'a yoğun ilgiKASTAMONU Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre Türkiye genelinde olduğu gibi Kastamonu'da da Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında büyük artış yaşanıyor.

Vakaların pik yaptığı Kastamonu'da Turkovac'a yoğun ilgi

KASTAMONU Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre Türkiye genelinde olduğu gibi Kastamonu'da da Omicron varyantı nedeniyle vaka sayılarında büyük artış yaşanıyor. Bu kapsamda vakaların pik yaptığı Kastamonu'da vatandaşlar Turkovac aşısı olmak için hastanede yoğunluk oluşturdu.

Kastamonu'da 15-21 Ocak döneminde 453 olan 100 bindeki vaka sayısı 649,88'e yükseldi. Kastamonu 100 bindeki vaka sayısına göre 81 il içerisinde 28'inci sırada yer alırken çok yüksek risk taşıyan kırmızı kategorideki iller arasında kalmayı sürdürdü. Kent genelinde haftalık yaklaşık vaka sayısı ise 2 bin 336 oldu.

Kastamonu'da pandemi süresince en yüksek vaka rakamlarına ulaşılırken vatandaşlar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Turkovac aşı yaptırmak için kuyruk oluşturdu.

Vatandaşların yerli ve milli aşı olan Turkovac aşısına ilgisi diğer aşılar olan Sinovac ve Biontech'in de üzerine çıktı. Pazartesi günü itibariyle başlayan Turkovac aşısını tercih edenlerin sayısı diğer aşılara oranla 2 kat arttı.

Hastaneye aşı yaptırmaya gelen 71 yaşındaki Selahattin Öz, daha önce 3 doz farklı aşı yaptırdığını hatırlatma dozunu ise yerli ve milli aşı olan Türkovac'tan yana kullandığını ifade ederek herkesi yerli ve milli aşı olan Turkovac aşısı olmaya davet etti.

Zekeriya Okumuş adlı vatandaş ise daha önce 2 doz Biontech aşısı olduğunu 3'ncü dozda Türk aşısı olduğu için Turkovac'ı tercih ettiğini kaydetti.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Metin Şentürk ise Pazartesi itibariyle başlayan Turkovac aşılarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini, vatandaşların Türkovac'ı tercih etme oranının Sinovac ve Biontech'e göre 2 kat fazla olduğunu ifade etti.

Son zamanlarda Dünya'da ve Türkiye'de artan vaka sayıları ile birlikte ciddi bir aşılanma gereksinimi doğduğunu kaydeden Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Metin Şentürk: "3 gündür ilimizde uyguladığımız Türkovac aşısı ile beraber daha önce uygulanan mRNA teknolojisi aşıları ve diğer Çin aşısı olan Sinovac aşısını sayısal olarak geçmiş durumdayız. İlimizde 3 gündür uyguladığımız yerli ve milli aşı olan Türkovac'a olan ilgi bütün aşıları geçmiş durumda bulunuyor. Üretimi tamamen yerli olması halkımız için de bir tercih sebebi olmuştur. Biz bütün vatandaşlarımızı Türkovac aşısını olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, Kastamonu, TURKOVAC, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vakaların pik yaptığı Kastamonu'da Turkovac'a yoğun ilgi - Son Dakika


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