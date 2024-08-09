Van'da görevli hemşireye darp protesto edildi - Son Dakika
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Sağlık

Van'da görevli hemşireye darp protesto edildi

Van YYÜ Odabaş Tıp Merkezi'nde görevli bir hemşirenin, bir hasta tarafından darp edilmesi hastane personelince kınandı. Sağlık çalışanlarınca düzenlenen basın açıklamasıyla olay protesto edildi.

09.08.2024 17:58
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Van'da görevli hemşireye darp protesto edildi

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde görevli sağlık çalışanının darp edilmesi düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi.

Van YYÜ Odabaş Tıp Merkezi'nde görevli bir hemşirenin, bir hasta tarafından darp edilmesi hastane personelince kınandı. Edinilen bilgiye göre, Çocuk Cerrahi Servisi'nde çalışan T.U., Üroloji Servisi'nde tedavi gören bir hasta tarafından darp edildi. Darp sonucu burnunda kırılan hemşire, tedavi altına alındı.

Sağlık çalışanın darp edilmesi olayı sonrası hemşirenin mesai arkadaşları durumu basın açıklamasıyla protesto etti. Hastane önünde toplanan sağlık çalışanları adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Sağlık Sen Van Şube Başkanı Mustafa Uzunyol, hastane çocuk servisinde nöbetçi hemşirenin darp edilmesi olayını kınadıklarını belirtti. Saldırı sonucu çalışanın yaralandığını ifade eden Uzunyol, "Arkadaşımıza geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyoruz. Darp olayını gerçekleştiren şahsı şiddetle kınıyoruz. Hastanemiz Üroloji Servisinde tedavi gören bir hasta, Çocuk Cerrahi Servisinde dolaşırken, o akşam nöbetçi olan hemşire arkadaşımız tarafından; serviste çocukların yattığı ve enfeksiyon kapma tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle 3 defa uyarılarak kendi servisine gitmesi istenmiştir. Ancak şahıs, hemşire arkadaşımız servis çıkış kapısını açarak kendisini dışarı çıkmaya davet ettiği esnada şahıs arkadan saldırarak hemşire arkadaşımızı yumruklamış ve burnunu kırmıştır. Bu yetmiyormuşçasına akrabalarına haber vererek bir dolmuş dolusu insanın hastaneyi basmasına neden olmuştur. Biz, sağlık çalışanları olarak her zaman vatandaşlarımızın sağlığına kavuşması için tedavilerine destek oluyoruz. 24 saat uykusuz, yoğun ve yorucu mesai yaparak çalışıyoruz. Sağlık çalışanları bu haksızlıkları, şiddeti, görevi başında hakarete uğramayı, darp edilmeyi hak etmiyor" dedi.

Kaynak: İHA

Van, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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