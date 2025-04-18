Van’da Nadir Ameliyatla Anne ve Bebeği Kurtarıldı - Son Dakika
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Sağlık

Van’da Nadir Ameliyatla Anne ve Bebeği Kurtarıldı

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8 haftalık hamile kadına uygulanan beyin ameliyatıyla hem anne hem de bebeği sağlığına kavuştu.

18.04.2025 09:45
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Van'da nadiren uygulanan beyin ameliyatıyla anne ve bebek kurtarıldı

Hamileyken beyin kanaması geçiren kadın ameliyatla hayata tutundu

VAN - Van'da 8 haftalık hamile olan 33 yaşındaki kadın, beyin kanaması geçirdikten sonra 4 saat süren zorlu ameliyatla hem kendisi hem de bebeği hayata tutundu.

İpekyolu ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi 33 yaşındaki Elif İşnas, beşinci çocuğuna hamile olduğunu öğrendikten bir hafta sonra baş ağrısı şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine başvurdu. Yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen hasta, ileri tetkik amacıyla ilde bulunan başka bir merkeze sevk edildi. Burada endovasküler girişimle baloncuk kapatma işlemi yapılmak istendi ancak cerrahi müdahalenin daha uygun olacağına karar verildi. Bunun üzerine hasta tekrar Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Burada beyin Cerrahisi Uzmanı Dr. Sida Doğan tarafından 4 saat süren açık beyin ameliyatı gerçekleştirildi. Yapılan başarılı operasyonun ardından hem annenin hem de bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Uzmanı Dr. Sida Doğan, 33 yaşında ve 8 haftalık hamile olan hastanın kendilerine baş ağrısı şikayetiyle başvurduğunu belirtti. Yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiğini tespit ettiklerini ve ilk etapta ileri tetkik amacıyla hastayı dış merkeze yönlendirdiklerini ifade eden Dr. Doğan, "Dış merkezde hastamıza endovasküler girişimle baloncuk kapatma işlemi uygulanmaya çalışıldı ancak cerrahi müdahalenin daha uygun olacağına karar verildi. Bunun üzerine hasta tekrar bize gönderildi ve hastanemizde açık beyin ameliyatı gerçekleştirildi. Şu an ameliyatın 16. günündeyiz ve hastamızın taburculuğu planlanmaktadır. Hastamızın gebeliği devam etmekte olup, bebeğin durumu kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından yakından takip edilmektedir. Genel durumu iyi olarak bildirilmektedir" dedi.

"Dünyada nadir olarak kabul edilmektedir"

Hem hamile hem de beyin anevrizması açısından dünyada nadir vakalardan biri olduğunu dile getiren Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tarz vakalar, gebelikte görülen beyin kanaması nedeniyle gerçekleştirilen beyin anevrizması ameliyatları açısından dünyada nadir olarak kabul edilmektedir. Bu da hastanemizde, gebe bir hastaya bu şekilde uygulanan ilk ameliyat olmuştur. Hem hastamızın hem de bebeğimizin genel durumu şu an için iyi."

"Hamile olduğumu öğrendikten bir hafta sonra beyin kanaması geçirdim"

18 yıldır evli ve 4 çocuk annesi olduğunu söyleyen Elif İşnas isimli hasta ise "Bu bebeğime yeni hamile kalmıştım. Hamile olduğumu öğrendikten bir hafta sonra beyin kanaması geçirdim. Şiddetli baş ağrısıyla ambulansla hastaneye getirildim. MR çekildi ve beyin kanaması geçirdiğim ortaya çıktı. Hemen yoğun bakıma alındım, ardından başka bir merkeze sevk edildim. Orada renkli MR çekildi ve beyin damarımın patladığı tespit edildi. Sonra tekrar Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildim. Burada yapılan ameliyat başarılı geçti. Şu an çok şükür iyiyim. Hocama çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Ameliyat riskliydi ama çok şükür başarılı geçti"

Ramazan Bayramı arefesinde eşinin aniden baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini dile getiren Metin İşnas da, "Doktorla görüştüğümüzde eşimin beyin kanaması geçirdiğini söylediler. Hemen yoğun bakıma alındı. Buradaki doktorumuzla görüştüğümüzde durumun kritik olduğu ve eşimin hamile olması nedeniyle ameliyatın da riskli olabileceği belirtildi. Çok şükür ameliyat başarılı geçti. Eşim şu anda gayet iyi" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Van’da Nadir Ameliyatla Anne ve Bebeği Kurtarıldı - Son Dakika

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