Van'da Sağlıklı Yaşam Kampanyası - Son Dakika
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Sağlık

Van'da Sağlıklı Yaşam Kampanyası

Sağlık Bakanlığı, Van'da boy ve kilo ölçümleri ile sağlıklı yaşam için kampanya başlattı.

16.05.2025 13:52
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Van'da Sağlık Bakanlığının "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında ekipler, vatandaşların boy ve kilo ölçümlerini yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Sanat Sokağı, Kent Meydanı, Atatürk Parkı ve ilçelerde stantlar kurarak çalışma gerçekleştiriyor.

Vatandaşların boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçümlerini yaparak beden kitle indekslerini hesaplayan ekipler, vatandaşları sağlıklı yaşam konusunda bilgilendiriyor.

Elde edilen veriler doğrultusunda vücut kitle endeksi değerleri yüksek çıkanlar, sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendiriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammet Taha Bostancı, iki ay sürecek proje kapsamında il genelinde yaklaşık 150 bin vatandaşın boy ve kilo ölçümlerinin yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bazı noktalarda stant kurduklarını belirten Bostancı, şunları kaydetti:

"İdeal kilonu öğren, sağlıklı yaşa' düşüncesiyle başlattığımız bu kampanyada, bireylerin farkındalığını artırmayı amaçlıyoruz. Ülke genelinde 10 milyon kişiye ulaşılması planlanıyor. Beden kitle indeksi yüksek çıkan bireyler, diyetisyenlerle birebir görüşmeleri sağlanıyor. Hedefimiz, aşırı kilo ve obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarının önüne geçmek. Ölçüm sonuçlarına göre kişilere kartlar veriliyor ve ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor."

Ölçüm yaptıran Mehmet Yakut da "Hizmet çok güzel, sağlık her şeyin başında gelir. Bu tür uygulamalarla insanlar bilinçlendiriliyor. Geçen yıl kilom daha iyiydi, bu sene biraz artmış. Tekrar dikkat edeceğim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Van'da Sağlıklı Yaşam Kampanyası - Son Dakika

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