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Van'da taziye yemekleri kaldırıldı vaka sayısı azaldı - Son Dakika

Van'da taziye yemekleri kaldırıldı vaka sayısı azaldı

23.11.2021 12:55

Van'da taziye yemekleri kaldırıldı vaka sayısı azaldı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: "Vanlılar alınan tedbirlere azami ölçüde uydu" "Taziye yemeklerinin kaldırılması vakaların düşmesine ciddi bir etkisi oldu" Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan...

Van'da taziye yemekleri kaldırıldı vaka sayısı azaldı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: "Vanlılar alınan tedbirlere azami ölçüde uydu"

"Taziye yemeklerinin kaldırılması vakaların düşmesine ciddi bir etkisi oldu"

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, korona virüs süresince Vanlıların alınan tedbirlere azami ölçüde uyduğunu belirterek, "Taziye yemeklerinin kaldırılması vakaların düşmesine ciddi bir etkisi oldu" dedi.

Korona virüs salgını sürecinde vaka oranıyla örnek şehir olmayı başaran Van, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son haritada vaka oranı yüz binde 16,27'ye kadar düştü. Salgının başından bu yana ülke genelinde vaka oranıyla en iyi 5 şehir içinde yer alan Van, yine son harita oranına göre en düşük vaka sayısına sahip büyükşehir oldu. Van'ın salgınla mücadeledeki başarısı merak konusu olurken, en büyük etkisinin vatandaşların azami ölçüde kurallara uyması, taziye yemeklerinin kaldırılması, toplu mekanlardaki denetimler ve filyasyon ekiplerinin özverili çalışmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

"Pandemi sürecini sahada yönettik"

Van'ın salgınla mücadelesindeki başarısını anlatan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bunda sağlık emekçilerinin emeği ve alın terinin olduğunu belirtti. Pandemi sürecinde iyi bir kriz merkezi ve çağrı merkezi oluşturduklarını ifade eden Vali Bilmez, "Tespit edilen bir vaka sisteme düşer düşmez iki saat içinde temasları tespit edilip şüpheli kişiler izole ediliyor. Ayrıca seyyar ekiplerle köy köy, mahalle mahalle gezip hem aşı çalışması hem de pandemi sürecini sahada yönettik. Yaz boyunca parklarda, sokaklarda her zaman aşı ekiplerimiz oldu. Vanlılarda alınan tedbirlere azami ölçüde uydu" şeklinde konuştu.

"Taziye yemeklerinin kaldırılması vakaların düşmesine ciddi bir etkisi oldu"

Van'daki vakaların düşmesinin bir diğer etkisinin de taziye yemeklerinin kaldırılmasından kaynaklandığının altını çizen Bilmez, "Cenazelerde ciddi bir şekilde yemek verme geleneği vardı. Bunu vatandaşlarımızın da desteğiyle taziye günleri yemek verme geleneği tamamen kaldırıldı. Bütün vatandaşlarımız bu konuya riayet ediyor. Bizde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olarak bu konuda karar aldık. Bununda vakaların düşmesinde ciddi bir etkisi oldu. Biz akrabalık bağı güçlü olan ve sıkı yaşayan bir toplumuz. Bu pandemi süreci içinde bu duruma da dikkat edildi. Eskisi gibi tokalaşma çok yok, kucaklaşma neredeyse bitti. Daha mesafeli oturma başladı. Bu konuda bir hassasiyet oluştu ve bu da bize başarı getirdi" diye konuştu.

"Vatandaşlarımız mesafe ve hijyen kuralına azami gayret göstermeli"

Elde edilen başarı nedeniyle vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini söyleyen Bilmez, "Vatandaşlarımızın bu başarılı süreçte gevşememesi lazım. Başarıyı elde ettiğimiz gibi hijyen, mesafe kuralına uyma noktasında azami gayret ve kalabalık ortamlarda maskenin de ihmal edilmemesi gerekiyor. Düğün sezonumuz bitti. Bahara kadar düğünlerimiz yok ve bu sebeple riskli bir dönem görmüyoruz. Gribal enfeksiyonlar başladı. Kasım ve aralık, hastalıkların başladığı aylardır. Bu nedenden dolayı pandemi dışında diğer virüslerde yakın temasla bulaştığını biliyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız mesafe ve hijyen kuralına azami gayret göstermeli" ifadelerini kullandı.

"Aşı haritamızın maviye dönmesi gerekiyor"

İkinci doz aşılarda da mavi kategorisine girilmesi için çalışmaların yapıldığını dile getiren Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi süresince güvenlik ekiplerimiz, kollu kuvvetlerimiz, jandarmamız, öğretmenlerimiz, imamlarımız hepsi görev aldı. Vefa gruplarımız ciddi anlamda emek vererek çalıştı. Yaşlı nüfusumuzun aşılama oranı çok yüksek. O anlamda ciddi bir rahatlama söz konusu. 65 yaş üstü hastanede kalan hastamız neredeyse yok ama şu an hastanede yatan hastalarımızın bir kısmı ya aşı olmamış ya da iki doz aşı olup üçüncü doz aşısını olmamış vatandaşlarımızdan oluştuğunu görmekteyiz. Onun için ikinci ve üçüncü doz aşı zamanları gelenlerin mutlaka aşı olması gerekiyor. Normalde bizim aşı haritamızın da mavi renge dönmesi gerekiyor ama ikinci doz aşıda sarı kategorideyiz. En kısa sürede umarım onu da mavi kategoride görürüz. Bu iyi durumumuz devam etmelidir. Çevremizdeki illerde iyi olmaya başladı. Onun da kentimize olumlu bir katkısı olacaktır. Hep birlikte bu bulaşıcı hastalıktan insanlık olarak kurtulacağız.

Van'da taziye yemekleri kaldırıldı vaka sayısı azaldı
Van'da taziye yemekleri kaldırıldı vaka sayısı azaldı
Van'da taziye yemekleri kaldırıldı vaka sayısı azaldı
Van'da taziye yemekleri kaldırıldı vaka sayısı azaldı

Emin Bilmez, Pandemi, Aşı, Van, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Van'da taziye yemekleri kaldırıldı vaka sayısı azaldı - Son Dakika


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