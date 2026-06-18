Yanlış Ayak Ameliyatı: Kadın Tazminat Dava Açtı - Son Dakika
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Yanlış Ayak Ameliyatı: Kadın Tazminat Dava Açtı

Yanlış Ayak Ameliyatı: Kadın Tazminat Dava Açtı
18.06.2026 15:22
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30 yaşındaki Selvihan Özdemir, sağ dizindeki sakatlık için başvurduğu hastanede sol ayağının ameliyat edildiğini öne sürüp hukuk mücadelesi başlattı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Selvihan Özdemir, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle başvurduğu özel hastanede yanlışlıkla sol ayağının ameliyat edildiğini öne sürerek hukuk mücadelesi başlattı. Yaşadığı süreci anlatan genç kadın, "Sağ dizim sakattı, ameliyattan çıktığımda hiçbir sorunu olmayan sol ayağımın ameliyat edildiğini gördüm" dedi.

2024 yılının Ocak ayında spor yaparken sağ dizinden sakatlandığını belirten Selvihan Özdemir (30), ilk olarak Kumluca Devlet Hastanesi'ne, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledi. Burada kendisine 3 ay sonrasına MR randevusu verildiğini ifade eden Özdemir, beklemek istemediği için özel hastanelere başvurduğunu anlattı. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Kumluca'daki özel bir hastaneye gittiğini belirten Özdemir, "Doktor bana ameliyatı yapabileceğini söyledi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki profesörün öğrencisi olduğunu, sürekli irtibat halinde olduklarını anlattı. Burada yaşadığımı, bir sorun olursa gece gündüz ulaşabileceğimi söyledi. Bu sözler bana güven verdi ve ameliyat olmaya karar verdim" dedi.

"Ameliyattan sonra sol ayağımın ameliyat edildiğini gördüm"

Ameliyat günü yaşadıklarını anlatan Özdemir, "Doktor sabah odama geldi ve sol ayağıma işaret koydu. Bana kemik ve bağ nakli yapılacağını söylediği için sol ayağımdan doku alınacağını düşündüm. Ameliyat sırasında sol bacağımdaki ağrı nedeniyle birkaç kez uyandım. Daha sonra servise çıktığımda sol ayağımın çok ağrıdığını fark ettim. Abime baktırtınca sağ ayağımda hiçbir işlem olmadığını, sol ayağımın ameliyat edildiğini gördük. O an büyük şok yaşadım" diye konuştu.

Durumu fark ettikten sonra doktoru aradıklarını belirten Özdemir, "Doktor önce yanlış yapmadığını söyledi. Ben de hangi ayağımın sakat olduğunu en iyi benim bileceğimi söyledim. Hastaneye geldiğinde önce kabul etmek istemedi. Daha sonra yanlış ameliyat yaptığını kabul etti ve tüm tedavi masraflarını karşılayacağını söyleyerek tutanak imzaladı" ifadelerini kullandı.

"Bir ay içinde iki ayağımdan da ameliyat oldum"

Yanlış ameliyatın ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini belirten Özdemir, "Yaklaşık 15 gün sonra gerçekten sakat olan sağ ayağımdan ameliyat oldum. Bir ay içinde iki ayağımdan da ameliyat olmuş oldum. Uzun süre yatağa bağımlı yaşadım. Annem ve babam bana bakmak zorunda kaldı. İşimi kaybettim. Psikolojik olarak da çok zor günler geçirdim" dedi.

Yanlış ameliyat edilen sol ayağında da sağlık sorunları oluştuğunu öne süren Özdemir, "Şu anda iki ayağımda da sorun var. Koşamıyorum, hızlı yürüyemiyorum. Uzun süre ayakta kalınca ya da soğuk havalarda ayaklarım şişiyor. Uzun süre oturduğumda ayağa kalkmakta zorlanıyorum. Çökemiyorum, dizlerimi istediğim gibi kullanamıyorum" şeklinde konuştu.

Tazminat davası açtı

Tüm bu olanlardan sonra hukuk mücadelesi başlatan genç kadın, 2 yıl boyunca mücadele ettiğini ancak eksik evrak yüzünden savcılığın takipsizlik kararı verdiğini aktardı. Bunun üzerine Selvihan, yanlış ameliyat yüzünden olduğunu ispatlayan adli tıp raporunu Konya'dan aldıktan sonra doktor ve diğer sorumlular hakkında tazminat davası açtığını kaydetti.

"Müvekkilimin hiçbir şikayeti olmayan bacağı ameliyat edilmiştir"

Özdemir'in avukatı Ayşegül İnal ise olayın bir komplikasyon olmadığını savunarak, "Malpraktis davalarında genellikle yaşanan sonucun komplikasyon olup olmadığı değerlendirilir. Ancak burada komplikasyon söz konusu değildir. Müvekkilimin hiçbir şikayeti olmayan bacağı ameliyat edilmiştir. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunduk. Aynı zamanda maddi ve manevi tazminat davası açtık. Süreç devam etmektedir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ameliyat, Kumluca, Antalya, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yanlış Ayak Ameliyatı: Kadın Tazminat Dava Açtı - Son Dakika

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