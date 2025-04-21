Yapay Zeka ile Diş Röntgeni Analizi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Yapay Zeka ile Diş Röntgeni Analizi

Geniş Video İzle

Eskişehir'de uygulanan yapay zeka projesi, 418 bin veri ile %98 doğruluk oranına ulaştı.

21.04.2025 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüzde 98 doğruluk oranına sahip Türk sistemi Polonya'nın yakın takibinde

Pilot hastane olarak seçilen Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 1 yıldır kullanılan "Yapay Zeka ile Radyolojik Görüntü Analizi" projesinde büyük başarı sağlandı

Bir yılda 418 bin veri girildi, doğruluk oranı yüzde 98'u ulaştı

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez;

"Bundan sonra hastalarımızın daha seri bir şekilde tedavisi mümkün olacak, hem de muhtemel hata payları en aza indirilmiş olacak"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 1 yılda, 418 bin veri girilen ve doğruluk oranı yüzde 98 olan, "Yapay Zeka ile Radyolojik Görüntü Analizi" projesi, Polonya tarafından yakından takip edildiği aktarıldı.

Geçtiğimiz yıl, Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, ülke sağlık sisteminde bir ilke imza atılmış, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyelerince kurgulanan ve birlikte geliştirilen "Yapay Zeka ile Radyolojik Görüntü Analizi" projesi ile panoramik diş röntgeni çektiren hastaların filmleri sisteme yüklendikten sonra filmi algılayan sistem saniyeler içinde hastanın hangi dişinde ne problem varsa doktorun bilgisayarına aktarıyordu. Geçtiğimiz yıl yüzde 95 doğruluk oranıyla çalışan sistemde 1 yıllık süre de geride bırakılırken, bu süre zarfında 418 bin veri sisteme girildi. Geçen yıl yüzde 95 olan doğruluk oranı ise yüzde 98'e çıkarıldı.

1 yılda 418 bin veri girildi, yüzde 98 doğruluk yakalandı

Pilot hastane olarak seçilen Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 1 yıldır kullanılan "Yapay Zeka ile Radyolojik Görüntü Analizi" projesi hakkında bugün Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Protetik Dr. Dt. Aslı Akın Canko tarafından sunum yapıldı. Hastanede yapılan sunuma TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Dt. Kadir Gördeli ve proje kapsamında yapay zeka sistemini kullanan diş hekimleri katıldı.

Proje ile Polonya yakından ilgileniyor

Sunumda konuşan Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Dt. Kadir Gördeli, bu projeyi gerçek anlamda uygulayan ülkenin Türkiye olduğunu, Polonya'nın ise Türkiye'de yapılan çalışmaları yakından incelediğinin altını çizdi. Geçtiğimiz yıl "Yapay Zeka ile Radyolojik Görüntü Analizi" projesi ile alakalı yapılan haberlerin Polonya basının da geniş yer aldığını fark ettiklerinin altını çizen, Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Dt. Kadir Gördeli, girilen 418 bin veri ve yakalanan yüzde 98'lik başarı oranın önemli olduğuna dikkat çekti.

"418 bin verinin girilmiş olması son derece önemli"

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, "İlk defa Eskişehir'de uygulanıyor olması önemli çünkü Eskişehir biliyorsunuz ilklerin şehri. Devrim otomobili, lokomotifte en az birkaç tane ürünümüz var, lityum fabrikamız buraya açtık, havacılıkta benzer çalışmalarımız var. Diş hekimlerine yardımcı olan, görüntüleme anlamında yardımcı olan yapay zeka destekli sistemi burada görmüş olduk. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki hocalarımızın desteği, Eskişehir'de faaliyet gösteren yine bir başka özel yazılım şirketinin desteğiyle bu hale gelmiş oldu. İlk veriler son derece önemli, biz Yapay Zeka Araştırma Komisyonu olarak sağlıkta yapay zeka konusunun mecliste ve komisyonumuzda enine boyuna tartışmıştık. Biraz önce de arkadaşlara sordum buna benzer çalışma yapan ülke var mı diye. Bir ülkeden bahsettiler. Muhtemelen o kadar veri o ülkede de yok. Ülkemize inşallah bu verileri anonim hale getirerek, bu tip teknolojilerin gelişmesine de yardımcı olmamız gerekiyor. 418 bin verinin girilmiş olması son derece önemli. Bu kadar veri dünyada bir yıl süresinde girilmesi de açıkçası mümkün değil. Yapay zeka sistemlerinin yakıtı, güvenilir veri. 3-5 veri de ile olmuyor 3 bin - 5 bin veri ile de olmuyor. 418 bin veri ile yüzde 98 başarı oranı elde etmek önemli diye düşünüyoruz. Bu sistem oturdukça başarı oranı artacak ve zaten burası pilot uygulama hastanesi olarak belirlenmiş. Muhtemelen Bakanlığımız, buradaki uygulamayı Türkiye genelindeki ağız ve diş merkezlerini uygulayacaktır. Bundan sonra hastalarımızın daha seri bir şekilde tedavisi mümkün olacak, hem de muhtemel hata payları en aza indirilmiş olacak" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Diş Sağlığı, Teknoloji, Eskişehir, Hastane, Polonya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yapay Zeka ile Diş Röntgeni Analizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü
Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi
Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe’nin puan kaybına zehir zemberek tepki Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki
AK Parti MKYK toplanıyor Masada kritik bir konu başlığı var AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var
ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan bomba paylaşım Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım
Oyuncu Sevil Akdağ’ın vahşice katlettiği Elif Kırav’ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı Oyuncu Sevil Akdağ'ın vahşice katlettiği Elif Kırav'ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı
Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor
Erdoğan’ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor
Sergen Yalçın’dan Mourinho’ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz

22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
19:46 Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder’e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı
19:44 Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
09:15 Süleyman Soylu’dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur
09:09 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı
09:06 Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi
09:05 Fenerbahçe’yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı
09:00 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı
08:58 Altın fiyatlarında tarihi zirve Bu kadarı şaşırttı Altın fiyatlarında tarihi zirve! Bu kadarı şaşırttı
08:50 Popüler ayakkabı markasına “domuz derisi“ cezası Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası
08:45 Çin bu kez çok sert Kim var kim yok tehdit ettiler Çin bu kez çok sert! Kim var kim yok tehdit ettiler
08:43 Demet Akalın’dan Bestemsu Özdemir’e estetik göndermesi Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 00:30:31. #7.13#
SON DAKİKA: Yapay Zeka ile Diş Röntgeni Analizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement