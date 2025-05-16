Yapay Zeka İle Diyet Tehlikesi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Yapay Zeka İle Diyet Tehlikesi

Yapay Zeka İle Diyet Tehlikesi

Uzmanlar, yapay zeka destekli diyetlerin uzman kontrolü olmadan ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini uyarıyor.

16.05.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YAZ mevsimi yaklaşırken özellikle kısa sürede hızlı kilo vermek isteyenlerin, yapay zeka destekli diyet uygulamalarına yöneldiğini belirten Uzm. Dyt. Deniz Pirçek, "Uzman desteği olmadan yapay zeka ile yapılan diyetler kısa vadede etkili gibi görünse de uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor" dedi.

Medicana Çamlıca Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uzm. Dyt. Deniz Pirçek, "Hızlı kilo kaybı hedefleyen yapay zeka destekli diyet programları kısa vadede sonuç verir gibi görünse de, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kilo vermek isteyen bireyler öncelikle sağlık kontrollerinden geçmeli ve mutlaka bir uzmandan destek almalıdır" diye konuştu.

'UZMAN DESTEĞİ OLMADAN YAPILAN DİYETLER SORUNLARA YOL AÇABİLİR'

Yapay zeka destekli uygulamalarla geliştirilen diyet planlarının, bireyin sağlık geçmişi ve metabolik ihtiyaçları göz ardı edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabileceğini belirten Uzm. Dyt. Pirçek, Uzman kontrolü olmadan yapılan diyetlerde en sık karşılaşılan problemleri şöyle sıraladı:

"Metabolizma dengesizliği: Bireye uygun olmayan diyetler metabolizma hızını düşürebilir.

"Kas kayıpları: Kısa sürede kilo kaybı sağlamak için yapılan yanlış diyetler, vücut yağından çok kas kaybına neden olur.

"Vitamin ve mineral eksiklikleri: Uzman kontrolü olmadan yapılan diyetler, vücutta önemli mikronutrient eksikliklerine sebep olabilir. Bu da saç dökülmesi, cilt problemleri ve halsizlik gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

"Psikolojik etkiler: Kısıtlayıcı ve denetimsiz diyetler; yeme bozukluklarına, motivasyon kaybına ve beden algı bozukluklarına yol açabilir."

'YAPAY ZEKA İLE DİYET PSİKOLOJİK SORUNLARA NEDEN OLABİLİR'

Uzm. Dyt. Pirçek, kontrolsüz yapılan diyetler hakkında, "Kontrolsüz diyetler anoreksiya nevroza, bulimia nevroza veya tıkanırcasına yeme bozukluğu gibi ciddi psikolojik rahatsızlıklara zemin hazırlayabilir. Bu nedenle diyet süreci sadece kilo vermek değil, bireyin tüm beden ve ruh sağlığı dikkate alınarak yürütülmelidir" dedi.

Uzm. Dyt. Pirçek, 5 adımda güvenli diyet için dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:

"Kan tahlilleri, tiroid fonksiyon testleri, B12 ve D vitamini düzeyleri gibi sağlık göstergeleri diyetin temelini oluşturur.

"Her bireyin metabolizması, aktivite seviyesi ve sağlık geçmişi farklıdır. 'Herkese uygun diyet' olmaz.

"Sağlıklı kilo kaybı haftada ortalama 0,5 – 1 kg'dır. Daha fazlası kas kaybı, su kaybı veya metabolik stres demektir.

"Vitamin veya bitkisel destekler bilinçsiz kullanıldığında ciddi yan etkilere yol açabilir.

"Gerçek bir beslenme planı, hayatınıza entegre edebileceğiniz kadar esnek ve sürdürülebilir olmalıdır. Geçici çözümler yerine kalıcı alışkanlıklar hedeflenmelidir."

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yapay Zeka İle Diyet Tehlikesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı
Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin
Volkan Demirel Süper Lig’in yeni takımına imzayı atıyor Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Uzmanlardan altın uyarısı Sakın aldanmayın Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi
Ali Koç’a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı
İrem Derici’den sevgilisine şaşırtan teklif İrem Derici'den sevgilisine şaşırtan teklif
Bakan Fidan’dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
Orhan Gencebay’ın torunu yıllar sonra görüntülendi Orhan Gencebay'ın torunu yıllar sonra görüntülendi

10:53
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
10:48
Birleşik Arap Emirlikleri’nde verilen hediye Trump’ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
10:14
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı! Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar
09:53
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı 100’den fazla ölü var
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
21:20
Memurluk şartları değişti Bugünden itibaren geçerli
Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
15:43
Katar’daki Trump’ın aklı İstanbul’da Yine Putin’le ilgili konuştu
Katar'daki Trump'ın aklı İstanbul'da! Yine Putin'le ilgili konuştu
15:42
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
15:42
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi’nde karşı karşıya geldi
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi
15:29
Simge Sağın’ın acı günü Genç yaşta hayatını kaybetti
Simge Sağın'ın acı günü! Genç yaşta hayatını kaybetti
15:26
Mahmut Uslu’dan “Mourinho ile devam mı edeceksiniz“ sorusuna görülmemiş yanıt
Mahmut Uslu'dan "Mourinho ile devam mı edeceksiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
15:19
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 11:40:57. #7.13#
SON DAKİKA: Yapay Zeka İle Diyet Tehlikesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.