Yaz İçin Cilt Bakımının Beş İpuçları - Son Dakika
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Sağlık

Yaz İçin Cilt Bakımının Beş İpuçları

Yaz İçin Cilt Bakımının Beş İpuçları
23.06.2025 10:23
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Doç. Dr. Acar, yaz aylarında cilt sağlığı için beş temel adımı vurguladı, güneşten korunmayı önerdi.

DERMATOLOJİ Uzmanı Doç. Dr. Emine Müge Acar, yaz aylarında artan güneş maruziyetinin cilt üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, sağlıklı ve ışıltılı bir cilt için uygulanması gereken beş temel adımı anlattı. Cildin ihtiyaçlarının mevsimlere göre değişkenlik gösterdiğini söyleyen Acar, özellikle yaz aylarında güneş ışınlarının etkisiyle kuruluk, hassasiyet, leke oluşumu ve erken yaşlanma gibi sorunların daha sık görüldüğünü belirtti.

Güven Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Emine Müge Acar, bu dönemde doğru cilt bakımı uygulamalarının, cilt sağlığını korumada ve yaz mevsimini konforla karşılamada büyük önem taşıdığını söyledi. Doç. Dr. Acar, "Yaza hazırlıksız giren bir cilt, güneşin zararlı etkilerine karşı savunmasız kalır. Ancak cilt tipine uygun ve düzenli uygulanan basit adımlarla bu süreci sağlıklı ve ışıltılı bir şekilde geçirmek mümkün. Kış boyunca cilt yüzeyinde biriken ölü hücreler, gözeneklerin tıkanmasına ve cilt görünümünün matlaşmasına neden olur. Yaz öncesi nazik bir peeling ile bu tabakanın temizlenmesi hem gözeneklerin açılmasını sağlar hem de kullanılacak bakım ürünlerinin etkisini artırır" diye konuştu.

'NEM DENGESİNİ SAĞLAYIN'

Artan sıcaklıklarla birlikte cildin su kaybettiğini ve bunun kuruluğa yol açtığını vurgulayan Acar, "Yaz döneminde ağır yapılı kremler yerine su bazlı, hafif ve nemlendirici özellikte ürünler tercih edilmelidir. Özellikle hassas ve kuru ciltler, yaz öncesi güçlendirici bakıma ihtiyaç duyar. Onarıcı serumlar ve içerik açısından zengin maskeler, cildin savunma bariyerini destekleyerek çevresel faktörlere karşı daha dirençli hale getirir" dedi.

'GÜNEŞTEN KORUNUN'

Güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarının yalnızca plajda değil, günlük yaşamda da cilt yaşlanmasının en büyük nedenlerinden biri olduğunu belirten Acar, "Geniş spektrumlu ve en az SPF 30 içeren bir güneş koruyucu, sabah bakım rutinlerinin vazgeçilmezi olmalıdır. Bu, sadece cilt kanseri riskini değil aynı zamanda leke ve kırışıklık oluşumunu da önler" diye konuştu.

'YAŞAM TARZINIZI DESTEKLEYİN'

Sağlıklı bir cildin yalnızca dıştan değil içten de beslendiğini vurgulayan Acar, "Yeterli su tüketimi, dengeli beslenme, kaliteli uyku ve stresin azaltılması cilt kalitesine doğrudan yansır. Yazı karşılarken sadece kozmetik değil, yaşam tarzı odaklı bir yaklaşım benimsenmeli. Yaz aylarını cilt sorunlarıyla geçirmek istemiyorsanız, bu beş adımı ihmal etmeyin. Sağlıklı, parlak ve korunmuş bir cilt için şimdiden önlem almak en doğru adımdır" dedi.

Kaynak: DHA

Güzellik, Sağlık, Yaşam, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaz İçin Cilt Bakımının Beş İpuçları - Son Dakika

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