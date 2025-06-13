Yazın Göz Sağlığını Koru - Son Dakika
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Sağlık

Yazın Göz Sağlığını Koru

Yazın Göz Sağlığını Koru
13.06.2025 09:39
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Prof. Dr. Yıldırım, UV ışınlarına ve enfeksiyonlara karşı güneş gözlüğü kullanmanın önemini vurguladı.

ULTRAVİYOLE ışınları, havuz ve deniz kaynaklı enfeksiyonların yazın en sık karşılaşılan göz sorunları arasında olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, yaz döneminde gözleri korumanın önemine değindi. Prof. Dr. Yıldırım "Ultraviyole maruziyetinin azaltılması için güneş gözlüğü kullanımı çok önemli. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yalnızca kozmetik beklentilerle değil, gerçekten kaliteli ve güvenlik sertifikalı güneş gözlüklerinin tercih edilmesi gerektiğidir" dedi.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, "Ultraviyole (UV) ışınları ve su kaynaklı enfeksiyonlar yaz aylarında göz sağlığını tehdit eden en büyük unsurlar. Güneşin zararlı UV ışınlarına karşı gözlerimizi nasıl koruyacağız? Havuz ve denizdeki mikroplardan kaynaklanabilecek kızarıklık, kaşıntı ve enfeksiyon riskini nasıl en aza indirebiliriz? Göz sağlığınızı riske atmamak için şimdiden harekete geçin ve yazın tadını güvenle çıkarın" diye konuştu.

'GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANIRKEN DİKKAT'

Göz sağlığını korumak için güneş gözlüğü kullanımının önemine değinen Prof. Dr. Yıldırım, "Ultraviyole maruziyetinin azaltılması için güneş gözlüğü kullanımı çok önemli. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, yalnızca kozmetik beklentilerle değil, gerçekten kaliteli ve güvenlik sertifikalı güneş gözlüklerinin tercih edilmesi gerektiğidir" dedi. Kalitesiz ve işporta ürünü gözlüklerin göz sağlığına zarar verebileceğini de vurgulayan Prof. Dr. Yıldırım, "Bu tür gözlükler ultraviyoleyi engellemediği gibi, göz sağlığımız açısından farklı problemler de yaratabilir" uyarısında bulundu.

'SU KAYNAKLI ENFEKSİYONLARA KARŞI ÖNLEM ALIN'

Yazın en sık karşılaşılan risklerden birinin de deniz ve havuz kaynaklı göz enfeksiyonları olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldırım, "Bu enfeksiyonlar bir gözden diğerine geçebildiği gibi, çevremizdeki kişilere de bulaşabilir. Bu nedenle deniz veya havuza girerken koruyucu deniz gözlükleri kullanmak enfeksiyon riskini azaltabilir" dedi. Eğer deniz veya havuz sonrası gözde kızarıklık, bulanık görme veya çapaklanma gibi belirtiler oluşursa, mutlaka göz hekimine başvurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yıldırım, "Kendi kendimize eczaneden alınan damlaları kullanmak yanlış olabilir ve farklı sorunlara yol açabilir" diye konuştu.

'KONTAK LENSLE DENİZ VE HAVUZA GİRMEYİN'

Kontak lens kullananları da uyaran Prof. Dr. Yıldırım, "Kontak lens gözdeyken denize veya havuza girmek kesinlikle önerilmez. Bu, ciddi göz enfeksiyonlarına ve hatta şiddetli görme kaybına yol açabilir" dedi. Lensle birlikte havuz veya denize girilmesi halinde ilaçlamanın tam güvence sağlamadığını da hatırlatan Prof. Dr. Yıldırım, "Havuza ya da denize lensle asla girilmemeli. Lensle maruz kalınan mikroorganizmalar, çok ciddi komplikasyonlara yol açabilir" dedi.

'HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİN'

Enfeksiyonlardan korunmak için hijyenin önemine değinen Prof. Dr. Yıldırım, "Tek kullanımlık kağıt havlu kullanmak ve ellerle göz temasını mümkün olduğunca azaltmak enfeksiyon riskini düşürür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Göz Hastalıkları, Yusuf Yıldırım, Sağlık, Yaşam, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yazın Göz Sağlığını Koru - Son Dakika

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