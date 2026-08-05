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Yemek Yerken Duyuların Önemi

Yemek Yerken Duyuların Önemi
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Uzmanlar, yemek yerken sesleri duymanın ve elle dokunmanın doyma hissini artırdığını belirtti.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erdem, yemek yerken çıkan sesleri duymanın ve yiyeceklere elle dokunmanın doyma hissini artırarak kilo kontrolüne katkı sağladığını belirtti.

Sağlıklı beslenmede diyet listeleri ve porsiyon kontrolünün yanı sıra, beslenme psikolojisine yönelik yaklaşımlar da giderek daha fazla ilgi görüyor. Uzmanlar, yemek yerken besinin çıkardığı çıtırtı gibi sesleri duymanın ve yiyeceğe elle dokunmanın doyma hissini daha hızlı oluşturduğunu belirtirken, ekran karşısında yemek yeme alışkanlığının ise obezite riskini artırdığına dikkat çekiyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erdem, sağlıklı kilo yönetimi için sadece ne yediğimizin değil, yemeği nasıl tükettiğimizin de kritik bir öneme sahip olduğunu açıkladı.

"Ekran karşısında yemek yemek doyma hissini engelliyor"

Son yıllarda obezite vakalarındaki artışın önemli bir nedeninin, yemek yerken ekranlara odaklanmak ve yemeğin sesini duymamak olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Ayşegül Akkaya Erdem, "Yemek yerken televizyon, telefon veya bilgisayar ekranlarına odaklandığımızda, yediğimiz besinin sesini duyamıyoruz. Bu durum, ne yediğimizi fark etmememize ve beyne gitmesi gereken tatmin duygusunun engellenmesine yol açıyor. Sonuç olarak, tokluk sinyali gecikiyor ve ihtiyacımızdan daha fazla yemek tüketiyoruz" dedi.

"Çıtır ve kıtır sesler tazelik ve sağlık algısı oluşturuyor"

Doğadaki kıtır ve çıtır seslerin insan psikolojisinde "tazelik" ve "sağlıklılık" algısını tetiklediğini ifade eden Erdem, şöyle devam etti:

"Havucu veya salatalığı ısırmanız, sizlere tatmin duygusunu daha fazla vererek daha fazla tokluk hissi uyandırıyor. Dikkat ederseniz bazı reklamlarda da o kıtır sesi yankılandırılmış şekilde duyabilirsiniz. Taze duygusunu tetiklediği için aslında bizlerde sağlıklılık algısını da tetikler. Bu yüzden özellikle son dönemlerde sofralarımızda çiğ sebze ve meyvelere yer verilmesini istiyoruz. Dişlerinizi kullanmanızı sağlayan her refleks sizlere doygunluk hissini sağlar. Yemekleri bol bol çiğnemek, ağız içinde yemeği biraz daha oyalamak daha az yemenize, doğal olarak da kilo kontrolü sağlamanıza yardımcı olacaktır. Elle yemek yemek tatmin duygusunu artırıyor. Bir de yine tatmin duygusundan kaynaklanan besinlerden bir tanesi elle tüketilebilen bazıbesinler. Örnek veriyorum, elle yediğiniz bir tavuk buduyla çatalla yediğiniz tavuk budu kıyaslandığında elle yenen tavuk budunun tatmin duygusunu daha fazla uyardığını ve daha fazla tokluk hissi oluşturduğunu gösteren psikolojik çalışmalar da mevcut" ifadelerini kullandı.

Uzman Diyetisyen Ayşegül Akkaya Erdem, artık porsiyonları posalı besinlerle doldurmanın yanı sıra görsel ve sessel doygunluğa çok önem verdiklerini belirterek danışanlara bol bol çiğneme tavsiyesinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Yemek Tarifi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yemek Yerken Duyuların Önemi - Son Dakika

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