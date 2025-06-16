Yeni Biyoteknoloji Girişimi Enlila Kuruldu - Son Dakika
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Sağlık

Yeni Biyoteknoloji Girişimi Enlila Kuruldu

Yeni Biyoteknoloji Girişimi Enlila Kuruldu
16.06.2025 20:10
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İş Girişim Sermayesi, Harvard ile obezite ve yaşa bağlı hastalıklar için Enlila'yı hayata geçirdi.

TÜRKİYE İş Bankası Grubu'nun iştiraki İş Girişim Sermayesi, Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Fakültesi bünyesindeki Hotamışlıgil Laboratuvarı ile bir sponsorlu araştırma anlaşması yapmak üzere Enlila adlı biyoteknoloji girişimini hayata geçirdi. Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil'in öncülüğünde yürütülen araştırmalar, obezite ve yaşa bağlı hastalıkların temelinde yatan önemli bir mekanizmayı ortaya çıkarmıştı. Klinik öncesi çalışmalar, bu mekanizmanın önemli bir tedavi potansiyeline sahip olduğunu gösterirken, Hotamışlıgil Laboratuvarı bu hedefe yönelik moleküller geliştirmiş durumda. Enlila'nın amacı, bu bilimsel keşfin klinik uygulamalara dönüştürülmesini desteklemek olacak.

Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil'in on yılı aşkın süredir metabolizmanın temel biyolojisine dair yürüttüğü araştırmalar, metabolik ve inflamatuar yolları düzenleyebilen ve immünometabolik hastalıkları modüle edebilen lipid metabolizması ve lipid bağlayıcı proteinler üzerine odaklanıyor.

Harvard T.H. Chan Kamu Sağlığı Fakültesi bünyesindeki Hotamışlıgil Laboratuvarı, saygın bilimsel dergilerde yayımlanan çok sayıda klinik öncesi çalışmada, yağ hücreleri tarafından salgılanan yeni hormonların, obezite sürecinde bozulan hücresel enerji akışları, inflamatuar süreçler ve stres tepkileri üzerinde derin etkileri olduğunu ortaya koydu. Klinik öncesi modellemeler, bu hormonların hedef alınmasının metabolik esnekliğin geri kazanılmasının yanı sıra kronik inflamasyon, insülin direnci, tip 2 diyabet, ateroskleroz, karaciğer yağlanması ve astım gibi hastalıkların ele alınmasına yönelik olumlu sonuçlar doğurduğunu gösterdi.

Enlila, Hotamışlıgil Laboratuvarı'na finansman sağlamak ve burada geliştirilen tedavi yaklaşımını destekleyerek klinik uygulamalara ilerlemesini mümkün kılmak amacıyla, bir İş Girişim Sermayesi iştiraki olarak kuruldu. Harvard Teknoloji Geliştirme Ofisi, Harvard Chan Fakültesi adına, Enlila ile sponsorlu araştırma ve lisans anlaşması imzaladı. Enlila'nın sağladığı finansman, bilimsel çalışmaların sürdürülmesini ve Hotamışlıgil Laboratuvarı'nda elde edilen bilimsel bulguların karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlara yönelik uygulanabilir çözümlere dönüştürülmesini sağlayacak.

Harvard Chan Fakültesi'nde James Stevens Simmons Genetik ve Metabolizma Profesörü olarak görev yapan Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, anlaşma imza töreninde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Yaşlandıkça metabolik esnekliğimizi ve uyum yeteneğimizi kaybediyoruz ve bu durum birçok hastalığın hızlanmasına yol açıyor. Laboratuvarım bu süreçlerde merkezi rol oynayan yeni metabolik hormon sistemleri tanımladı ve bunların klinik öncesi modellerde tedavi olarak kullanılma potansiyelini ortaya koydu. Bu fon, obezite ve yaşa bağlı hastalıklara yönelik çözüm arayışımıza destek ve ivme sağlayacak. Bu vizyonu ilerletme konusunda kararlıyız."

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da imza törenindeki konuşmasında şunları söyledi:

"Bankamızın ikinci yüzyılında bilim ve teknoloji alanında küresel çapta değer yaratacak bir işbirliğine imza atıyoruz. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir. Enlila ile çıktığımız yolculuğu Grubumuzun misyonu açısından son derece kıymetli buluyorum. Harvard Üniversitesi ile birlikte sürdürülecek bu yenilikçi girişim, bilimin ve finansın gücünü akademi-endüstri işbirliği çatısında birleştirerek kaliteli ve hastalıksız bir yaşam için bize yepyeni kapılar açıyor. Bilimsel bir keşfin, yaşlanmaya ve obeziteye bağlı kronik hastalıklara çözüm üretebilecek bir tedaviye dönüşmesinde rol almaktan büyük memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Bu ortaklık, bizim için sadece bir yatırım değil, insanlığa umut veren bir vizyonun parçası olmak anlamına geliyor. Akademik çalışmalara paralel olarak, kurulan yeni biyoteknoloji girişimi Enlila sağlıklı yaşam için önemli potansiyele sahip buluşların tedaviye dönüşmesi için çalışacak. Harvard gibi dünyanın önde gelen bir bilim yuvasında Türk bilim insanlarının öncülüğünde doğan vizyonun, küresel sağlık ekosisteminde bir başarı hikayesine dönüşeceğine yürekten inanıyoruz."

İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Kubilay Aykol ise şu değerlendirmede bulundu:

"Biyoteknoloji girişimciliği, sadece bugünün değil, önümüzdeki yüzyılın da en stratejik gelişim alanlarından biri. Bu alanda bir oyuncu olmak, bilim sağlık, ekonomi gibi pek çok alanda değer yaratma fırsatı sunuyor. Merkezini Türkiye'de konumlandırdığımız Enlila, yaşlanmaya ve obeziteye bağlı kronik hastalıklara çözüm üretebilecek bir tedavinin geliştirilme sürecini ülkemizden desteklemeyi amaçlıyor. Türkiye merkezli ve dünya çapında uygulanabilecek bir tedaviye hayat veren bu girişime öncülük etmekten İş Girişim Sermayesi olarak büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Böylesine benzersiz bir yapının içinde yer alarak, ülkemize, bilim dünyasına ve tüm insanlığa faydalı olacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Yeni Biyoteknoloji Girişimi Enlila Kuruldu - Son Dakika

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