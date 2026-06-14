Yeni İlaç Düz Kalçalar İçin Umut

Zayıflama iğneleriyle kilo veren birçok kişinin şikayet ettiği düz kalçalar için yeni bir ilaç geliştirildi.

Nature Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre apitegromab adlı yeni ilaç, "Ozempik kalçası" olarak da bilinen kas kaybını önlemeye yardımcı olabilir.

Uzmanlara göre Wegovy ve Mounjaro gibi GLP-1 obezite iğneleriyle verilen kiloların yaklaşık üçte biri yağ değil kaslardan gidiyor.

Ancak çoğunluğu kadın 102 yetişkinle yapılan araştırmada, obezite ilaçlarıyla birlikte apitegromab alanlar yağ kaybederken kas kütlelerini korudu.

Uzmanlar, ilacı önermeden önce daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

'Ozempic kalçası'

Ozempic, Wegovy ve Mounjaro gibi GLP-1 ilaçları kullananlar hızla kilo verilirken aşırı yağ, kas ve doku kaybı yaşayabiliyor.

Bunun, ilacın kendisinden çok hızlı zayıflanmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Obezite iğneleri iştahı azaltıyor ve daha uzun süre tok hissetmenizi sağlıyor. İlacı kullananlar bu sayede çok daha az yiyor ve kilo veriyor.

Yağın aksine kas kütlelerini hızla geri kazanmak daha zor.

Tıbbi bir teşhis olmamakla birlikte bazı kullanıcılar bu süreçte "Ozempic kalçası" olarak adlandırılan düz ve sarkık kalçalardan şikayet ediyor.

ABD'li plastik cerrahlar, bu konuda yapılan konsültasyonlarda "belirgin bir artış" gördüklerini söylüyor.

GLP-1 kullananlara sağlıklı beslenmeleri ve kasları için ağırlık kaldırma antrenmanı da dahil egzersiz yapmaları tavsiye ediliyor.

GLP-1 ilaçları kısa vadeli veya kozmetik amaçlı kilo vermek için tasarlanmadı ve sağlık uzmanları, kilo vermek için hızlı bir çözüm olarak kullanılmamaları uyarısı yapıyor.

Yeni ilaç ne, nasıl çalışıyor?

Şu anda apitegromab yalnızca klinik denemelerde kullanılabiliyor ve damar içine zerk edilmesi gerekiyor.

Çalışmayı finanse eden üretici şirket, insanların tıpkı GLP-1 iğneleri gibi özel bir enjeksiyon kalemi kullanarak ilacı kendi kendilerine enjekte edip edemeyeceklerini araştırıyor.

Apitegromab, kas yıkımında rol oynayan bir proteini bloke ederek işliyor ve spinal musküler atrofi de dahil kasları etkileyen diğer hastalıklar için de bir tedavi seçeneği olarak araştırılıyor.

Zayıflama iğnesi Mounjaro'nun kullanıldığı altı aylık obezite araştırmasında, apitegromab alanlar yaklaşık 1,9 kg veya %55 daha fazla kas kütlesini korumayı başardı.

Kas kütlesi, apitegromab grubunda toplam kilo kaybının %14,6'sını oluştururken, Mounjaro ile birlikte plasebo alan grupta bu oran %30,2 idi.

Araştırmaya dahil olmayan Cambridge Üniversitesi uzmanı Dr. Marie Spreckley, çalışmanın umut verici olduğunu ancak klinik faydanın kesin kanıt yerine "cesaret verici erken bulgular" olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Aberdeen Üniversitesi'nden beslenme ve sağlık uzmanı Dr. Brendan Gabriel, tedavinin GLP-1 ilaçları kullanan herkes için uygun olmayabileceğini, ancak özellikle hızlı kas kütlesi kaybeden bazı bireylere yardımcı olabileceğini söyledi.

Nasıl kas yapılabilir?

Ağırlık antrenmanı yapmak için spor salonuna gitmenize gerek yok. Kaslarınızın normalden daha fazla çalışmasını sağlayan her türlü aktivite işe yarıyor.

Bu antrenman, kaslarınızın gücünü, boyutunu, kuvvetini ve dayanıklılığını artırıyor.

İngiliz Ulusal Sağlık Servisi NHS bu tip egzersizlerin küçük adımlarla başlayıp kademeli olarak artırılmasını öneriyor.

Haftada iki veya daha fazla ağırlık antrenmanı yapılması tavsiye ediliyor.

Bunlar ağırlık kaldırma, direnç bantlarıyla çalışma, ağır bahçe işleri, merdiven çıkma, yokuş yürüyüşü, bisiklet sürme, dans, şınav, mekik ve çömelme gibi çok çeşitli aktiviteler olabilir.

Beslenme, özellikle yeterli protein almak da önemli.

Araştırmalar, öğün başına 20-40 gram proteinin kas kütlesini korumaya veya artırmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.

Her öğünde tabağınızın dörtte birini et, balık, fasulye, mercimek veya nohut gibi proteinli yiyeceklerle doldurabilirsiniz.

Protein açısından zengin atıştırmalıklar arasında bazı yoğurtlar, haşlanmış yumurta ve kuruyemişler bulunuyor.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.