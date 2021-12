Yeni mutasyonlar tedaviye direniyor - Son Dakika

Yeni mutasyonlar tedaviye direniyor

Prof. Dr. Özkaya: "Çok hızlı ilerleyen, tedaviye yanıt vermeyen ciddi hasta gruplarıyla karşı karşıyayız"

"Şu an mevcut aşılar mevcut mutasyonların hepsine etkili"

40 yaşında aşısız entübe kişinin akciğer dokusu kalmadı

SAMSUN - Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, korona virüste yeni mutasyonların özellikle aşısız gençlerde tedaviye yanıt vermediğine ve çok hızlı ilerlediğine dikkat çekerek, "Çok hızlı ilerleyen, tedaviye yanıt vermeyen ciddi hasta gruplarıyla karşı karşıyayız" dedi.

Güney Afrika'da tespit edildikten sonra diğer ülkelere yayılan "omicron" olarak adlandırılan korona virüsü varyantı Türkiye'ye de sıçradı. Bu yeni mutasyon tedirgin ederken şu an kadar 14 binin üzerinde korona hastası kişiyi tedavi eden Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya önemli açıklamalarda bulundu. Mevcut aşıların şu anki mevcut varyantlara etkili olduğunu belirten Özkaya, "Kovid-19 virüsü doğadan etkisini kaybetmediği sürece çeşitli varyantlarla karışılacağız. Türkiye'de olan 'omicron' varyantı her ne kadar hafif geçirdiğini düşünsek de maalesef yeni mutasyonlar tedaviye dirençli hastalarla karşılaşmamıza neden oluyor. Çok hızlı giden, tedaviye yanıt vermeyen ciddi hasta gruplarıyla karşı karşıyayız. Bunların mutasyondan kaynaklandığını düşünüyoruz. Özellikle aşısız vatandaşlarımız çok ciddi akciğer tutulumlarıyla yoğun bakımlarımızda alarm durumuna sebep oluyor. Şu an mevcut aşılar mevcut mutasyonların hepsine etkilidir. Bu hastalıktan korunmanın tek yolu aşıdır. Aşı sizi virüse yakalanmaktan korumayacak ama hayatta kalmanızı sağlayacak. Yeni mutasyonlara yakalanan özellikle aşısız vatandaşlarda tedaviye yanıt vermeyen ciddi akciğer tutulumları görmeye başladık" diye konuştu.

"Geç kaldığımız zaman akciğerlerde ciddi hasar oluyor"

Özellikle aşısız kişilere seslenen Prof. Dr. Özkaya şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanımızın son açıklamasından sonra bu Güney Afrika varyantı dediğimiz 'omicron' varyantı ülkemizde de görülmeye başladı. Daha önce hiçbir pandemide olmayan, 1800'lü 1900'lü yıllardaki pandemilerde olmayan bir global hareketlilik var. 24 saat içinde dünyanın her yerine ulaşabiliyorsunuz. Sınırları kapatmak sadece bu varyantının yayılmasını geciktiriyor. Herkesin bu virüsle karşılaşacağını biliyoruz. Testinizin negatif olmasına güvenmeyin. Bazen testinizin negatif olması sizin hasta olmanızı göstermiyor. Eğer halsizlik, ateş, titreme şikayetleriniz varsa testiniz negatif bile olsa üç dört gün semptomatik tedavi almanız gerekiyor. Normal mevsimsel bir gripseniz üç dört gün içinde zaten düzeleceksiniz demektir. Üç dört gün içinde toparlamazsınız doktora gidin diyoruz. Maalesef kanser hastaları için kullandığımız bir cümle vardı. 'Kanser olmaktan korkma, geç kalmaktan kork' diye. Maalesef artık kovid salgını ile beraber bu sloganı Kovid-19 ile beraber kullanmaya başlayacağız. Soğuk algınlığı, titreme, halsizlik gibi şikayetleriniz ilaca rağmen düzelmiyorsanız en kısa zamanda doktora gitmelisiniz. Geç kaldığımız zaman akciğerlerde ciddi hasar oluyor ve özellikle aşısız vatandaşlarımızı bu akciğer tutulumunda kaybediyoruz. 'Hastalıktan korkmayın, geç kalmaktan korkun' cümlesi korona için de bir slogan haline geldi. Testiniz pozitif olması sizin hasta olmanızı veya bu hastalıktan öleceğinizi göstermez."

"Hiç akciğer dokusu kalmamış"

40 yaşında aşısız entübe olan bir hastanın akciğer filmini inceleyen Özkaya, "Özellikle aşısız genç grupta çok ciddi akciğer tutulumları görmeye başladık. Önceki dönemlerde aldığımız bu tedavilerdeki başarıları bu yeni mutant virüsle aşısız gençlerde maalesef alamıyoruz. 40 yaşında oldukça genç olan bu hastamız aşının yan etkilerinden korktuğu için aşı olmamış. Ciddi akciğer tutulumu ile bize geldi. Şu an hiç akciğeri yok. Herkes evde kendi ailesinden bir hastalandığı zaman bu işin ciddiyetine varıyor. Biz istiyoruz ki ailenizden biri bu hale gelmeden işin farkına varmanızdır. Hala tedavisini bulamadık. Tedavilerle hastaları kurtarmaya çalışıyorduk ama şu an yeni virüsler tedaviye yanıt vermeyen ciddi akciğer tutulumları yapıyor. Bu genç 40 yaşındaki hastamızın hayata tutunmasını sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.