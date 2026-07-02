Yenidoğan Bebek Helikopterle Hastaneye Sevk edildi

Konya'nın Kulu ilçesinde yenidoğan bebek ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu Bölge Devlet Hastanesinde dünyaya gelen anne K.S.'nin bebeğine doğumun ardından solunum yetmezliği teşhisi konuldu ve yenidoğan bebek için ileri tedavi kararı alındı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter Kulu Bölge Devlet Hastanesine yönlendirildi. Hastane bahçesine iniş yapan ambulans helikoptere sağlık ekipleri tarafından nakledilen bebek, ileri tetkik ve tedavisinin sürdürülmesi amacıyla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - KONYA