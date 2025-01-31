Yenidoğan Tarama Programı'na Katılmayan Aile Hakkında Suç Duyurusu! - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Yenidoğan Tarama Programı'na Katılmayan Aile Hakkında Suç Duyurusu!

Çankırı'da ailesinin yenidoğan taramalarını yaptırmadığı 2 aylık bebek beyin kanaması geçirdi. Bebeğin durumu ağır, aile hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

31.01.2025 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
ÇANKIRI'da ailesinin yenidoğan taramalarını yaptırmadığı 2 aylık Muhammed Y., beyin kanaması geçirdi. Muhammed Y. Ankara'da yoğun bakıma alınırken, topuktan enjekte edilen 'K' vitamini eksik olduğu ortaya çıkan bebeğin ailesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Çankırı'da evde doğan 2 aylık Muhammed Y.'nin ailesi, bebeği Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ve zorunlu olan 'Yenidoğan Tarama Programı' ve 'Yenidoğan Aşı Programı'na dahil etmedi. Geçen hafta rahatsızlanan Muhammed Y., ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Muhammed, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakımda tedaviye alındı.

MUHAMMED'İN DURUMU AĞIR

Muhammed Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, yenidoğan bebeklere topuktan enjekte edilen 'K' vitamini eksik olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Muhammed Y.'nin ailesi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Çocuğun hayati sağlık işlemlerine engel olarak yaralanmasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle aile hakkında kamu davası açılması ve cezalandırılmaları talep edildi.

'ÇOCUĞUN SAĞLIK HAKKI İHLAL EDİLDİ'

Suç duyurusunda, 'Yenidoğan Tarama Programı'nın bebeklerde bazı kalıtsal hastalıkların erken teşhis edilerek tedavi edilmesini amaçladığı, bu sayede hastalıklara bağlı ölüm ve hastalık risklerinin en aza indirildiği vurgulandı. 2 aylık Muhammed'in ebeveynlerinin bu tarama programını reddederek bebeğin gerekli sağlık kontrollerini yaptırmadığı belirtilerek, "Bu durum çocuğun sağlık hakkını ihlal etmekte ve tedavi edilebilir hastalıklar nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek bir risk oluşturmaktadır" denildi.

Kaynak: DHA

Yenidoğan, Çankırı, Sağlık, Güncel, Hukuk, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yenidoğan Tarama Programı'na Katılmayan Aile Hakkında Suç Duyurusu! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
07:40 İstanbullular bugün dikkat Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var
07:16 İstanbul’da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
01:17 Yalova’da vatandaşlara “su“ uyarısı: Sakın içmeyin Yalova'da vatandaşlara "su" uyarısı: Sakın içmeyin
00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 19:52:18. #1.11#
SON DAKİKA: Yenidoğan Tarama Programı'na Katılmayan Aile Hakkında Suç Duyurusu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.