Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC Trabzon'da uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Trabzon'da, yerli aşı TURKOVAC uygulanmaya başlandı.

Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü içindeki Fatih Sağlıklı Hayat Merkezi'nde uygulanan TURKOVAC aşısı için bugün 200 kişi randevu aldı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, gazetecilere, Türk aşısı TURKOVAC'ın hizmete sunulmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmalarının Trabzon'da da yürütüldüğünü anımsatan Usta, "Aşının Faz 3 çalışmasında rol almıştık, Trabzonspor formaları da vererek işi daha da renklendirmiştik. Vatandaşlarımızın duyarlılığını daha da oluşturmuştuk. Randevularımızı cumartesinden beri açtık. Bir kısım vatandaşımız aşıya başvurdular. Aşıları yapılmaya başlandı." dedi.

Usta, TURKOVAC ile birlikte Türkiye'de 3 aşı bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu kadar aşıdan sonra insanların Kovid-19 olmayı yeğlemeyeceğini ve inşallah kendilerini koruyacaklarını umut ediyoruz. O beklenti içerisindeyiz. Hem TURKOVAC bekleyenler var hem de 3. doz, 4. doz, hatta 5. doz aşı sırası gelenler var. Herkes için her kombinasyona uygun bir aşı ve son yapılan çalışmalara göre Sayın Bakanımız bunu duyurmuştu, Sinovac'tan daha etkin olduğu da görüldü. Çalışmalar bunu doğruladı. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla her bir insanımızın TURKOVAC yaptırması bizim arzumuz, beklentimiz o doğrultuda."

Karadeniz Bölgesi ile birlikte özellikle Trabzon'da da vaka sayılarında artış yaşandığına dikkati çeken Usta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine binin üzerinde vakamız var. Henüz aşağıya doru yönelmedi. İnşallah bir hafta içerisinde İstanbul'daki gibi bizim de aşağıya dönmesini bekliyoruz. Ama bu süreçte hastalar tabii oluyor. 0-4 yaş grubunda da hastalarımız var, hastanede yatan, hatta yoğun bakımda yatan. İşte 8 hastamız, bunun 4'ü yoğun bakımda yatıyor. 55 yaş üzeri yüzde 75 vakamız var. Yine 40-50 yaş arası 22 hastamız var. Her yaş grubunda hasta olabiliyor. Dolayısıyla insanların kendisini koruması gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik yine olmazsa olmazımız."

Usta, artık belli bir yaş grubunda aşısız insan kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Sağlık çalışanları bu süreçte çok yoruldu. Kovid-19'un üzerinden 2 yıl geçti ve neredeyse her gün 100 sağlık çalışanımız, Kovid-19 testi pozitif olarak görev dışı kalıyor." diye konuştu.

İlk aşısını TURKOVAC tercih etti

İlk kez aşı yaptıran 31 yaşındaki 2 çocuk annesi Cansu Totoğlu Kasap, AA muhabirine, yerli aşı olduğu için TURKOVAC'ı tercih ettiğini dile getirerek, "Yerli aşıya güvendiğim için geldim. Daha önce Kovid-19 geçirmedim. Çocuğum rahatsız olduğu için sürekli hastanelere gidip geldim ama Allah korudu diye düşünüyorum. Bu zamana kadar hiç aşı olmadan kendimizi koruduk. TURKOVAC'ın geldiğini duyunca da randevu aldım, hemen geldim." dedi.

Araklı Ortaköy Muhtarı Bilal Keskin ise aralık ayında aşı randevusu gelmesine rağmen TURKOVAC olmak için beklediğini belirterek, "Türk aşısı geldi, TURKOVAC oldum. Özellikle TURKOVAC olmak için bekledim. Aşıya sonuna kadar güveniyorum. Cumhurbaşkanımızın bize önerdiği aşı, o aşı oldu, neden biz olmayalım?" ifadelerini kullandı.

3. doz aşısını yaptıran 62 yaşındaki Ayşe Turan da 2 aydır yerli aşıyı beklediğini kaydederek, "Herkes gelsin vurulsun aşısını, biz onu istiyoruz. Yerli aşı, gönül rahatlığıyla vurulduk, herkes gelsin." diye konuştu.