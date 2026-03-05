Yerli Üretim Hedefi Artıyor - Son Dakika
Yerli Üretim Hedefi Artıyor

05.03.2026 13:01
Bakan Memişoğlu, kamu alımlarında yerli üretim oranını 2025'te %31'e çıkarmayı hedefliyor.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "2024 yılında kamuda alımların yüzde 24'ü yerli üretimken 2025'te bu oran yüzde 31'e çıkmış durumda. Yani yüzde 7 yerli üretimi destekliyoruz. Daha da çok yerli üretim almaya çalışacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tıbbi cihaz sektörü temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Bakan Memişoğlu, Türkiye'de yeni şeyler üretmeye veya üretenin daha iyi olması için çabalamaya devam ettiklerini belirterek, "2024 yılında kamuda alımların yüzde 24'ü yerli üretimken 2025'te bu oran yüzde 31'e çıkmış durumda. Yani yüzde 7 yerli üretimi destekliyoruz. Daha da çok yerli üretim almaya çalışacağız. Ama yerelleşmiş üretim de almak istiyoruz. Bugün baktığınız zaman maalesef özellikle finansal birçok çalkantının ve çatışmanın olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ama ülkemiz hem insan gücü anlamında çok kaliteli insana sahip hem sağlık tarafında hem üretim tarafında hem de altyapı anlamında çok gelişmiş sağlık hizmet sunumunu dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunumunu yapan bir ülke. Üstelik de çevresinde birçok ateş çemberiyle, birçok çatışmanın ve huzursuzluğun olduğu bir yerde gerçekten vaha gibi çatışmanın olmadığı ve öngörülebilir bir ülkeyiz, demokratik bir ülkeyiz. O nedenle dünyanın şu andaki kargaşasında, böyle stabil olan, öngörülebilen olan, demokrasi içinde olan ve sağlık çalışanıyla, altyapısıyla dünyaya örnek olabilecek bir ülkede çok iyi şeyler yapabiliriz. Dünyanın bugün yatırımcı kuruluşları Türkiye'yi merkez olarak seçmiş veya seçmeye devam edecekler diye düşünüyorum. Ama bunu sadece bir pazar olarak görmelerini istemiyorum. Bizler artık dünyanın en çok sağlıkla ilgili üretim yapan büyük firmaları olsun, sanayi kuruluşları olsun, bilim insanları olsun onlarla ortak olmamız lazım. Yani biz sadece Türkiye bir pazar değil, onların ortağı olabilecek kapasiteye ulaştığını onlara inandırmamız ve onların da yatırımı Türkiye'ye daha çok yapmasını sağlatmamız lazım. Aynı zamanda yerli üretim olarak da onlar kadar kaliteli, onlar gibi dünyaya networkünü ulaştırabilen markalar oluşturmamız lazım. Çünkü ben eminim sağlık sektörü bunu başarabilecek hem insan gücüne sahip hem de altyapıya sahip" ifadelerini kullandı.

'TÜRK İNSANININ YAPACAĞINA İNANIYORUM'

Memişoğlu, yerli üretimi desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, "Ama yerli üretimin kalitelisini ve iyi niyetlisini destekleyeceğiz. Onun için bizler hep beraber aynı ekip ruhuyla hareket etmek zorundayız. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) yeni şeyler söylemeniz için size ortam sağlayacak, destek verecek. USHAŞ da bu ürettiklerinizi dünyaya pazarlamak için sizin şirketinize yol gösterici olacak. O ürettiklerinizi biz size Türki cumhuriyetlerinden Afrika'sına kadar, Orta Doğu'dan Avrupa'sına kadar, Türkistan'ına kadar gerektiği zaman Amerika'sına, okyanus ötesine kadar pazar konusunda da yardım etmemiz lazım. Ben bunu Türk insanının yapacağına inanıyorum. Biz bunu yapabiliriz. Yeter ki vizyonumuzu ortaya koyalım. Ben sizin küçük düşünmenizi istemiyorum. Ben sağlık sektörünün savunma sanayi sektöründen daha çok üretebileceğini, bu ülkeye daha çok gelir getirebileceğini ve her yerde de bu ürünlerini satabileceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

