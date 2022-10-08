Yıllardır yürüme güçlüğü çeken Serebral Palsili Rana, ilk adımlarını attı (2) - Son Dakika
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Yıllardır yürüme güçlüğü çeken Serebral Palsili Rana, ilk adımlarını attı (2)

08.10.2022 11:02

Serebral palsili (SP) 12 yaşındaki Rana Karahan, yıllar süren fizik tedavi ve rehabilitasyon sonrası ilk adımlarını atarak yürümeye başladı.

Serebral palsili (SP) 12 yaşındaki Rana Karahan, yıllar süren fizik tedavi ve rehabilitasyon sonrası ilk adımlarını atarak yürümeye başladı.

Halk arasında beyin felci olarak bilinen SP'li Rana Karahan'ın annesi Ayşegül Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızı 10 aylıkken göz kayması olduğunu ve bir hafta içinde durumun şaşılığa çevrildiğini söyledi.

Bir süre sonra bıngıldağında şişme gerçekleştiğini anlatan anne Karahan, sürece ilişkin şu bilgileri verdi.

"Bu durumun ardından beyin ve sinir cerrahisine başvurduk. Tetkikler sonucunda, beyinde ve beyin çevresinde aşırı sıvı birikmesi olan hidrosefaliye bağlı ameliyat oldu ve bir yaşındayken SP tanısı konuldu. Ardından da fizik tedavi ve özel eğitim almaya başladı kızım. 7 yaşına geldiğinde kaslarının zayıf kalmasından dolayı kalça çıkıklığı ameliyatı yapıldı. Geçtiğimiz yıl da iki ayak bileğinden ameliyat oldu. Şu an çok daha iyi ve daha da iyi olmak için çabalıyoruz. Desteksiz yürüyemiyordu, bağımsız yürüyebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

Rana'nın bir yandan okuluna devam ettiğini bir yandan da fizik tedavi ve rehabilitasyona geldiğini aktaran anne Karahan, çok zor ve yorucu bir süreç geçirdiklerini belirtti. Karahan, "Kızım sadece ağlıyordu, ne istediğini bilemiyordum. Bunlar anne için çok acı, çok zor günler geçirdik, bu tarif edilemez." dedi.

"Kızımın yürüdüğünü görebilmek beni çok mutlu ediyor"

Rana'nın diğer yaşıtları gibi bir hayatı olmadığını, bunun kendisini çok üzdüğünü ifade eden anne Karahan, şunları söyledi:

"Örneğin, kızım yaşıtları gibi bağımsız yürüyemiyor. Yapamadığı şeyler olduğunda kendini de beni de çok üzüyor. Bir geziye gidiyoruz, arkadaşları koşup geziyor, eğlenebiliyor ama Rana sadece baktığı kadarıyla kalıyor. Ben götürebilirsem gidiyor, götüremezsem gidemiyor. Bunlar da bizi çok üzüyor. Kızım, erken tanı ve tedavi aldığı için vücudu daha az hasar gördü, bu da en büyük sevincimiz. En büyük hayalimiz, onun tek başına yürüyebilmesi ve birlikte alışverişe gidebilmek, uçağa binmek, yolculuk yapabilmek."

Karahan, kızının ilk adımlarını izlerken hissettiği mutluluğu şöyle aktardı:

"Bugün kızımın yürüdüğünü görebilmek beni çok mutlu ediyor. Biz, 12 yıldır Rana'nın yürümesi için çok çaba harcadık, çok uğraştık, çok zor zamanlar geçirdik. Şimdi çok mutluyum, çünkü önceleri Rana'nın hareketleri daha yavaştı, artık daha hızlandı, adımlarını daha çabuk atmaya çalışıyor. İnşallah, bundan sonra bağımsız yürümek için daha çok uğraşacağız ve tek başına bağımsız yürüyecek."

Kızının fiziksel sağlığının bu seviyeye gelmesinde emeği geçen tüm sağlık personeline teşekkürlerini sunan Karahan, onların katkılarıyla bugün bu sevinci yaşadıklarını söyledi.

"Yürüyebildiğim için çok güzel hissediyorum"

Rana Karahan da SP'li olmayı büyük bir eksiklik olarak görmediğini ifade ederek, "Bu duruma öyle üzülmüyorum, Allah'ın verdiği bir durum. Çok şükür iyiyim ve daha iyi olmaya çalışıyorum. Tedavime devam ediyorum, daha iyi olmak için çok çalışıyorum." dedi.

Gelecekte anasınıfı öğretmeni ya da pilot olabilmeyi hayal ettiğini anlatan Karahan, "Kuş gibi uçabilmeyi istiyorum. Yaşıtlarımla birlikte oyun oynayabilmeyi, daha çok vakit geçirebilmeyi istiyorum. Bir de keman çalabilmeyi çok istiyorum, bana da keman çalmak çok yakışır bence." diye konuştu.

Kendisi gibi SP'li arkadaşlarına da seslenen Karahan, hiç vazgeçmeden mücadele etmeleri çağrısında bulundu.

Rana Karahan, "Yürüyebildiğim için çok güzel hissediyorum. Yürümek çok güzel ve çok eğlenceli. Bir de desteksiz yürüyebilirsem daha güzel olur." dedi.

"Fonksiyonel anlamda gelebilecek en üst seviyeye geldi"

Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Çulha da "Bu çocuğumuz, erken tanı konan ve rehabilitasyona erken başlanan biri. Her iki bacak ve bir kolda ağırlıklı bir tutulum olsa da erken rehabilitasyonla fonksiyonel anlamda gelebilecek en üst seviyeye geldi, yavaş yavaş yürümeye başladı." diye konuştu.

SP riski taşıyan çocukları, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile birlikte ayaktan takibe aldıklarını anlatan Çulha, bu çocuklara onlara özgü egzersiz programları hazırladıklarını söyledi. Çulha, SP tanısı konan çocuklara ise rehabilitasyon hizmeti sunulduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Bu rehabilitasyon hizmetlerinde çocuğun her türlü engelini belirleyerek ihtiyacı ölçüsünde planlama yapıyoruz. Konuşma tedavisi, görme ya da yutma rehabilitasyonu, egzersiz, beslenmeye, el becerisini geliştirmeye yönelik aktiviteler yapıyoruz. İl içindekileri 3, il dışındakileri 6 ayda bir kontrole çağırarak takip ediyoruz."

" Türkiye'de yaklaşık 600 bin SP'li var"

Pediatrik Rehabilitasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Resa Aydın, "Türkiye'de yaklaşık 600 bin SP'li kişi var, bu sayı dünyada da 17 milyon civarında." bilgisini verdi.

Tedavi başarısında erken tanı ve rehabilitasyon uygulamalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Ailelerin özellikle düşük doğum ağırlıklı çocuklarını takip etmesi, tedaviye başlanması noktasında sağlık çalışanlarının ailelere uyarılarda bulunması çok önemli. Zaten erken doğan bebekler, ülkemizde de çok yakın takibe alınıyor ve nörolojik takiple 5 aylıkken tanı konulabiliyor. Erken tanı konulan çocuklar da beyin gelişimi açısından yaşıtlarını yakalayabiliyor. Doğuştan beyin hasarına bağlı zihinsel bir problemi yoksa, beyin gelişiminde yaşıtlarını yakalamak mümkün, ancak SP'lilerin yaklaşık yüzde 30'unda doğuştan durum olabiliyor. Geri kalan yüzde 70 çocuk, bilişsel bir fonksiyon problemi olmadan yaşıtlarıyla eşit bir şekilde okula başlayabiliyor."

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Kaynak: AA

Aydın, Çocuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yıllardır yürüme güçlüğü çeken Serebral Palsili Rana, ilk adımlarını attı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıllardır yürüme güçlüğü çeken Serebral Palsili Rana, ilk adımlarını attı (2) - Son Dakika
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