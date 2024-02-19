Yüksekova'da devrim gibi ameliyat: İlk defa parmak rekonstrüksiyonu yapıldı - Son Dakika
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Sağlık

Yüksekova'da devrim gibi ameliyat: İlk defa parmak rekonstrüksiyonu yapıldı

Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesinde görev yapan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emrah Köksal tarafından bir ilke imza atılarak, ilk defa parmak rekonstrüksiyon ameliyatı yapıldı. Yüksekova Devlet Hastanesinde 2 ay önce göreve başlayan Dr. Köksal, bir hafta içerisinde iki başarılı ameliyat gerçekleştirdi. Ameliyatlar sonucunda hastaların parmaklarını rahatlıkla kullanabilecekleri belirtildi.

19.02.2024 17:34
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Yüksekova'da devrim gibi ameliyat: İlk defa parmak rekonstrüksiyonu yapıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesinde görev yapan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emrah Köksal tarafından bir ilke imza atılarak, ilk defa parmak rekonstrüksiyon ameliyatı yapıldı.

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde sağlığa yapılan yatırımlar ve alanında uzman hekimlerin atanmasıyla yerinde başarılı ameliyatlar yapılmaya başlandı. Yüksekova Devlet Hastanesinde 2 ay önce göreve başlayan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emrah Köksal, ilçede daha önce hiç yapılmayan ameliyatları yapmaya başladı. Bir hafta içerisinde iki başaralı ameliyat gerçekleştiren Dr. Köksal, ilk olarak yolda düşmemek için çöp konteynerine tutunduğu esnada sol serçe parmağı kopan Zekeriya Gümüşgöz'ün parmağını dikti. 2 gün önce de geçirdiği iş kazası sonucu parmağı ezilen Mehmet Tahir Dikçe isimli işçiye müdahale eden Dr. Köksal, parmağı geçici olarak paketleme yöntemiyle karın bölgesine yerleştirdi.

"Hastamızın kopmuş parmağını diktik"

Zekeriya Gümüşgöz isimli hastasının operasyon sürecini anlatan Köksal, daha önce bölgede hiç yapılmayan parmak rekonstrüksiyon ameliyatı yaptığını belirterek, "Parmak rekonstrüksiyon ameliyatı birçok merkezde yapılamayan bir ameliyattır. 6 saat süren zorlu bir ameliyat oldu. Hastamızın tamamen kopmuş olan parmağını diktik. Bu ameliyat bölgede ilk defa gerçekleşiyor. Tabi hastanemizde mikroskop olduğu için bunu yapabildik" dedi.

"Parmağını kurtarmak için karnına gömmeyi tercih ettik"

2 gün önce de Mehmet Tahir Dikçe adlı hastanın kopan parmağını paketleme yöntemiyle karın bölgesine yerleştirildiğini ifade eden Dr. Köksal, "Hasta bize geldiğinde 4'üncü parmağının yumuşak dokusu dediğimiz kısmı tamamen kopmuş vaziyetteydi. Kemik açıktaydı, kemiğin etrafını örtecek herhangi bir doku olmadığı için mecburen parmağının kısaltılması veya yeni bir doku ile kaplanması gerekiyordu. Hastamız özellikle parmağının kısaltılmasını istemedi. Bizde parmağını kurtarmak için karnına gömmeyi tercih ettik. Dokuyla bütünleşen parmağını 3 hafta sonra karnından çıkartacağız. Parmağının durumuna göre uygun tedaviye devam edeceğiz. Her iki hasta da tedavi sayesinde kısa süre içinde parmaklarını rahatlıkla kullanmaya başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Yüksekova\'da devrim gibi ameliyat: İlk defa parmak rekonstrüksiyonu yapıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Yüksekova'da devrim gibi ameliyat: İlk defa parmak rekonstrüksiyonu yapıldı - Son Dakika

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