Yüksekova'da devrim gibi ameliyat: İlk defa parmak rekonstrüksiyonu yapıldı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesinde görev yapan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emrah Köksal tarafından bir ilke imza atılarak, ilk defa parmak rekonstrüksiyon ameliyatı yapıldı.
Hakkari il merkezi ve ilçelerinde sağlığa yapılan yatırımlar ve alanında uzman hekimlerin atanmasıyla yerinde başarılı ameliyatlar yapılmaya başlandı. Yüksekova Devlet Hastanesinde 2 ay önce göreve başlayan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emrah Köksal, ilçede daha önce hiç yapılmayan ameliyatları yapmaya başladı. Bir hafta içerisinde iki başaralı ameliyat gerçekleştiren Dr. Köksal, ilk olarak yolda düşmemek için çöp konteynerine tutunduğu esnada sol serçe parmağı kopan Zekeriya Gümüşgöz'ün parmağını dikti. 2 gün önce de geçirdiği iş kazası sonucu parmağı ezilen Mehmet Tahir Dikçe isimli işçiye müdahale eden Dr. Köksal, parmağı geçici olarak paketleme yöntemiyle karın bölgesine yerleştirdi.
"Hastamızın kopmuş parmağını diktik"
Zekeriya Gümüşgöz isimli hastasının operasyon sürecini anlatan Köksal, daha önce bölgede hiç yapılmayan parmak rekonstrüksiyon ameliyatı yaptığını belirterek, "Parmak rekonstrüksiyon ameliyatı birçok merkezde yapılamayan bir ameliyattır. 6 saat süren zorlu bir ameliyat oldu. Hastamızın tamamen kopmuş olan parmağını diktik. Bu ameliyat bölgede ilk defa gerçekleşiyor. Tabi hastanemizde mikroskop olduğu için bunu yapabildik" dedi.
"Parmağını kurtarmak için karnına gömmeyi tercih ettik"
2 gün önce de Mehmet Tahir Dikçe adlı hastanın kopan parmağını paketleme yöntemiyle karın bölgesine yerleştirildiğini ifade eden Dr. Köksal, "Hasta bize geldiğinde 4'üncü parmağının yumuşak dokusu dediğimiz kısmı tamamen kopmuş vaziyetteydi. Kemik açıktaydı, kemiğin etrafını örtecek herhangi bir doku olmadığı için mecburen parmağının kısaltılması veya yeni bir doku ile kaplanması gerekiyordu. Hastamız özellikle parmağının kısaltılmasını istemedi. Bizde parmağını kurtarmak için karnına gömmeyi tercih ettik. Dokuyla bütünleşen parmağını 3 hafta sonra karnından çıkartacağız. Parmağının durumuna göre uygun tedaviye devam edeceğiz. Her iki hasta da tedavi sayesinde kısa süre içinde parmaklarını rahatlıkla kullanmaya başlayacaklar" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Sağlık › Yüksekova'da devrim gibi ameliyat: İlk defa parmak rekonstrüksiyonu yapıldı - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?