Yüz Germe Operasyonlarında Doğal ve İzsiz Sonuçlar - Son Dakika
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Sağlık

Yüz Germe Operasyonlarında Doğal ve İzsiz Sonuçlar

Yüz Germe Operasyonlarında Doğal ve İzsiz Sonuçlar

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Burak Ergün Tatar, yüz germe operasyonlarında yeni tekniklerle doğal görünüm elde etmenin mümkün olduğunu belirtti. Ameliyat sonrası iyileşme sürecine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Tatar, kişiselleştirilmiş çözümler sunduklarını ifade etti.

30.11.2024 10:11  Güncelleme: 10:12
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PLASTİK ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Burak Ergün Tatar, yüz germe operasyonlarında yeni nesil tekniklerle doğal ve izsiz bir görünüm sağlamanın mümkün olduğunu söyledi. Dr. Tatar, her hastanın ihtiyacına göre kişiselleştirilmiş çözümler sunduklarını ve ameliyat sonrası iyileşme sürecine dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Son yıllarda estetik cerrahi dünyasında adını sıkça duyduğumuz yüz germe operasyonları, doğal ve kalıcı sonuçlar için uzmanlık gerektiren hassas bir süreç olarak öne çıkıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Burak Ergün Tatar, yüz germe operasyonlarının, sadece estetik bir görünüm sağlamakla kalmayıp yaşlanma etkilerini geciktiren bir çözüm sunduğunu ifade etti. Operasyon öncesi yüzü üç bölgeye ayırdıklarını ve değerlendirmelerini de bu yönde yaptıklarını belirten Dr. Tatar, yaş grubuna göre ameliyat sürecinin değiştiğini belirtti. Ayrıca, ameliyat sonrası dönemde şişlik ve morluk gibi durumların geçici olduğuna dikkat çeken Tatar, "Sosyal medya paylaşımları yanıltıcı olabilir" dedi.

'OPERASYONLARDA BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM'

Yüz germe operasyonlarını yalnızca izole bir işlem olarak görmediklerini söyleyen Dr. Tatar, "Yüzü üst, orta ve alt yüz olarak değerlendiriyoruz. Genelde hastalar yalnızca üst göz kapağı işlemi yaptırmanın yeterli olduğunu düşünse de bütüncül bir yaklaşım olmadan tam sonuç almak mümkün değil. Özellikle kaş düşüklüğü ve şakak bölgesinde, iz bırakmadan gerçekleştirilen endoskopik yöntemler etkili oluyor" diye konuştu.

YAŞ GRUBUNA GÖRE TEKNİKLER

25-40 yaş arasındaki hastalarda iz bırakmadan, saçlı deri ve ağız içinden yapılan kesilerle ameliyatlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Dr. Tatar, 45-60 yaş grubundaki hastalarda ise doku sarkıklıkları nedeniyle kulak önünden ve arkasından kesilerle çalıştıklarını belirtti. Tatar, "Bu yaş grubunda yalnızca cildi değil, dokuları da yukarı taşıyarak daha doğal ve kalıcı sonuçlar elde ediyoruz" ifadesini kullandı.

KALICILIK VE ASİMETRİ RİSKİ

Yüz germe operasyonlarının tamamen kalıcı olmadığını belirten Dr. Tatar, "Ameliyat sonrası yüzde yüz kalıcılık beklemek doğru değil. Zamanla yaşlanma süreci devam eder, ancak işlem yaptırmış hastalarda daha genç bir görünüm korunur. İnsan yüzü doğal olarak asimetriktir, operasyon sonrası da minimal farklılıklar oluşabilir. Simetri hassasiyeti olan hastalarda bu ameliyatı dikkatle değerlendirmek gerekiyor" dedi.

AMELİYAT SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ

Ameliyat sonrası iyileşme sürecinde şişlik ve morlukların 2 ila 4 hafta arasında sürebileceğini ifade eden Dr. Tatar, hastaların bu dönemde sosyal izolasyonu tercih etmelerinin önemli olduğunu söyleyerek "Bazı sosyal medya paylaşımlarında, ameliyattan sonra hiçbir şey olmamış gibi gösteriliyor, ancak bu yanıltıcı bir algı. Yüz germe ciddi bir ameliyattır ve doğru bir iyileşme süreci geçirilmelidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Yüz Germe Operasyonlarında Doğal ve İzsiz Sonuçlar - Son Dakika

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