Zeytin Yaprağının Bağışıklık Sistemi Üzerindeki Faydaları - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Zeytin Yaprağının Bağışıklık Sistemi Üzerindeki Faydaları

Zeytin Yaprağının Bağışıklık Sistemi Üzerindeki Faydaları

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gamze Çakaloğlu, zeytin yaprağının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve grip ile soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı etkili olduğunu açıkladı. Ancak, düşük tansiyon problemi olanların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

21.11.2024 10:28  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GRİP, soğuk algınlığı ve enfeksiyonların artışa dikkat çeken Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gamze Çakaloğlu, zeytin yaprağının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade etti. Çakaloğlu, "Zeytin yaprağı, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun enfeksiyonlara karşı direncini artırır. Bu nedenle soğuk algınlığı, grip, hafif idrar yolu enfeksiyonları, ağız yaraları ve diş eti problemleri gibi durumların tedavisinde destekleyici bir tedavi" dedi.

Biruni Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gamze Çakaloğlu, zeytin yaprağının içeriğinde bulunan oleuropein adlı biyoaktif bileşiğin, bu bitkiye güçlü bir doğal antibiyotik etkisi kazandırdığını belirtti. Zeytin yaprağının içeriğinde bulunan oleuropeinin, zeytin yaprağının acımsı tadını veren, aynı zamanda antimikrobiyal, antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahip bir bileşik olduğunu söyleyen Çakaloğlu, "Bu bileşik, bakterilere karşı etkili olup özellikle E. coli ve Staphylococcus aureus gibi patojenik bakteri türlerine karşı koruma sağlar. Oleuropein, bakterilerin hücre duvarlarını hasara uğratarak onların çoğalmasını engeller" diye konuştu.

'VİRÜSLERİN ÇOĞALMASINI DURDURABİLİR'

Çakaloğlu, zeytin yaprağının antiviral özelliklerinin de önemli olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Zeytin yaprağı, grip, soğuk algınlığı ve herpes virüsleri gibi enfeksiyonlarda virüslerin çoğalmasını durdurabilir. Ayrıca antifungal etkileri sayesinde Candida albicans gibi mantar enfeksiyonlarına karşı da koruma sağlayabilir. Zeytin yaprağı, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun enfeksiyonlara karşı direnci artırır. Bu nedenle soğuk algınlığı, grip, hafif idrar yolu enfeksiyonları, ağız yaraları ve diş eti problemleri gibi durumların tedavisinde destekleyici bir tedavi olarak kullanılabilir."

'DÜŞÜK TANSİYON PROBLEMİ OLANLAR DİKKAT ETMELİ'

Ancak, zeytin yaprağının tansiyon düşürücü etkisi nedeniyle bazı bireylerin dikkatli olması gerektiğini belirten Çakaloğlu, "Düşük tansiyon problemi olan bireylerin zeytin yaprağını kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir. Hamilelik ve emzirme dönemindeki bireylerin ise kullanmadan önce mutlaka doktora danışmaları gerekiyor" dedi.

'TIBBİ TEDAVİYE ALTERNATİF DEĞİL'

Zeytin yaprağının şiddetli enfeksiyonlarda 'tıbbi tedavinin yerine geçmemesi gerektiği' konusunda uyarıda bulunan Çakaloğlu, "Zeytin yaprağı, yalnızca destekleyici bir ürün olarak kullanılmalıdır. Herhangi bir sağlık problemiyle karşılaşıldığında mutlaka profesyonel bir sağlık danışmanına başvurulmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Soğuk Algınlığı, Tansiyon, Tansiyon, Zeytin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Zeytin Yaprağının Bağışıklık Sistemi Üzerindeki Faydaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:06 Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL’nin altında bir rakam istemiyor Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL'nin altında bir rakam istemiyor
10:24 Soylu’dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye’ye ayrılan miktar belli Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
10:11 İzmir’de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu
09:48 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı
15:10 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor
15:00 DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:57 İBB’ye ’engellilere ayrımcılık’ yaptığı gerekçesiyle para cezası İBB'ye 'engellilere ayrımcılık' yaptığı gerekçesiyle para cezası
14:54 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı Fırtına çok şiddetli olacak 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Fırtına çok şiddetli olacak
14:46 İzmir’de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak
14:45 Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki
14:37 SRC Belgesi almak isteyenleri 2025’te büyük zam bekliyor SRC Belgesi almak isteyenleri 2025'te büyük zam bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 11:50:35. #1.11#
SON DAKİKA: Zeytin Yaprağının Bağışıklık Sistemi Üzerindeki Faydaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.