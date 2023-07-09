Sel felaketinin yaşandığı Zonguldak'ta hastaneleri su bastı

Zonguldak'ta şiddetli yağışların ardından sel meydana gelirken, Gökçebey ve Devrek Devlet Hastanelerini su bastı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Acil servisler geçici olarak kullanım dışı kalmış, olay sebebi ile 37 adet ambulans, 1 pajero ambulans, 2 UMKE timi, 1 acil müdahale aracı ile 123 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

ZONGULDAK SELE TESLİM

Türkiye'yi etkisi altına alan şiddetli yağışların felaketi yaşattığı şehirlerden birisi de Zonguldak oldu. Yağışlar nedeniyle şehirde sel ve heyelan meydana geldi, ev, iş yerleri ve tarım alanlarını su bastı.

İKİ HASTANEYİ SU BASTI

Hayatın durma noktasına geldiği Zonguldak'ta hastaneler de durumdan etkilendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gökçebey ve Devrek Devlet Hastaneleri'nde su baskını yaşandığını belirtti. Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, şunları söyledi: "Zonguldak'taki sel felaketi sonucu Gökçebey ve Devrek Devlet Hastanelerinde su baskını meydana gelmiş, acil servisler geçici olarak kullanım dışı kalmış, olay sebebi ile 37 adet ambulans, 1 pajero ambulans, 2 UMKE timi, 1 acil müdahale aracı ile 123 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Durum kontrol altındadır."

ZONGULDAK'A TURUNCU KODLU UYARI

Şiddetli yağışların devam edeceğini belirten AFAD, 15 ile turuncu kodlu uyarıda bulundu. Turuncu uyarı verilen illerden birisi de Zonguldak oldu.

İSTANBUL-ZONGULDAK YOLUNDA HEYELAN

Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkisini artıran yağış sonrası heyelan meydana geldi. Bölgede yollar ve tarım alanları sular altında kaldı. İstanbul- Zonguldak yolunun Ilıksu mevkii toprak ve kaya parçalarıyla kapandı, sadece hastaneye gidenlere geçiş izni verildi.