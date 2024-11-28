TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 28 Kasım'da TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta? TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 28 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! AZ Alkmaar- Galatasaray maçı ne zaman? Detaylar haberimizdedir...
12:30 GÜN ORTASI
13:30 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLER
14:00 SPOR STÜDYOSU
16:00 GÜNDEM FUTBOL
17:30 DÜNYADAN SPOR
18:00 SPOR MERKEZİ
18:30 MAÇ ÖZEL
20:45 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVİV
21:30 MAÇ ÖZEL
21:45 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVİV
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı, 28 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.
AZ Alkmaar-Galatasaray maçı, 28 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.
Slavia Prag- Fenerbahçe maçı, 28 Kasım Perşembe günü saat 23:00 oynanacak.
Son Dakika › Soğuk Haber › 28 Kasım TRT Spor Maç Programı - Son Dakika
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