28 Kasım TRT Spor Maç Programı

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TRT Spor'da bugün hangi maçlar var? 28 Kasım'da TRT Spor'un canlı yayın akışı merak konusu oldu. Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta? TRT Spor frekans ve uydu ayarları araştırılırken bu akşam hangi maçlar olduğu araştırılıyor. TRT Spor yayın akışı 28 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! AZ Alkmaar- Galatasaray maçı ne zaman? Detaylar haberimizdedir...

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

12:30 GÜN ORTASI

13:30 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLER

14:00 SPOR STÜDYOSU

16:00 GÜNDEM FUTBOL

17:30 DÜNYADAN SPOR

18:00 SPOR MERKEZİ

18:30 MAÇ ÖZEL

20:45 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVİV

21:30 MAÇ ÖZEL

21:45 UEFA AVRUPA LİGİ FUTBOL KARŞILAŞMASI BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVİV

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı, 28 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı, 28 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.

Slavia Prag- Fenerbahçe maçı, 28 Kasım Perşembe günü saat 23:00 oynanacak.